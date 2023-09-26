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Полиция задержала вора, похитившего ювелирные украшения
В Тамбове ворвались в ювелирный магазин и похитили украшения стоимостью свыше 7 миллионов рублей. Об этом сообщили представители Управления Министерства Внутренних Дел России по Тамбовской области. Происшествие произошло в ночь с 22 сентября. Согласно предварительным данным, преступник проник внутрь магазина, преодолев стену, и похитил золотые ювелирные изделия. После этого злоумышленник скрылся.
Подозреваемый был задержан полицией в Пензенской области. Им оказался 39-летний мужчина из Оренбурга, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений.
– При обысках были обнаружены и изъяты похищенные золотые украшения. Следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере), – сообщили в региональном УМВД.
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