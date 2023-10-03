Ушёл из жизни бывший председатель КСП города Тамбова Александр Лапкин 0 В воскресенье, 1 октября, на своем 64-м году жизни ушел из этого мира Александр Лапкин – бывший председатель Контрольно-счетной палаты Тамбова. Александр Иванович руководил Тамбовской КСП начиная с 2017 года, и служил до момента выхода на пенсию в январе текущего года. Перед этой датой, в течение

В Тамбовской области планируют строить модульные отели 0 Поблизости от села Бокино в настоящее время ведется работа по реализации модульного отеля в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Общая стоимость этого проекта оценивается в 35 миллионов рублей, из которых 15 миллионов рублей предоставляются в качестве федеральной

Администрация Котовска пытается отсудить у «Компьюлинка» 116 млн рублей 0 ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО", которая занимается поставкой тепла и воды в Котовске, оказалась ответчиком в судебном процессе, инициированном администрацией этого моногорода. Власти Котовска пытаются взыскать с "Компьюлинк" сумму в размере 111,6 миллионов рублей.

В Мордовском округе многодетным семья выдали участки без инфраструктуры 0 Прокуратура Мордовского района провела проверку соблюдения законодательства в области организации электроснабжения, теплоснабжения и газоснабжения населения в пределах поселения.

В Тамбовской области собрали 2 млн тонн сахарной свеклы 0 В Тамбовской области в этом сезоне был собран впечатляющий урожай сахарной свёклы, превысивший два миллиона тонн. Участки площадью 40 тысяч гектаров были отведены под эту культуру, из общей площади в 106 тысяч гектаров. Средняя урожайность на данный момент составляет более 480 центнеров с гектара,

В Тамбове сносят флигель семьи Лиона на углу Советской и Лермонтовской 0 В Тамбове начался процесс демонтажа аварийных строений, таких как флигель семьи Лиона, расположенный на пересечении улиц Советская и Лермонтовская, а также кирпичное здание, находящееся во внутреннем дворе. Представители администрации Тамбова утверждают, что эти здания не являются объектами

Завершается подготовка к отопительному сезону 0 На еженедельном совещании с Главой Тамбовской области Максимом Егоровым, проведенном 2 октября, был обсужден текущий статус подготовки объектов Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и электроэнергетики к предстоящему отопительному сезону. На данный момент практически все социальные объекты готовы к

Жители Красивки Инжавинского района опасаются остаться без почтового отделения 0 В небольшом селе Красивка, расположенном в Инжавинском округе Тамбовской области, местные жители рассказывают о закрытии почтового отделения № 393345 с 18 мая текущего года, - сообщает издание «ПРАВО68». По официальной версии, это сделали с целью проведения ремонта, и почта временно переехала в

РСХБ поддержит пенсионеров единовременной выплатой 2500 рублей 0 При переводе пенсии в Россельхозбанк клиенты получат 2500 рублей. Средства будут перечислены единовременной выплатой на счет карты, открытой в рамках тарифного плана «Пенсионный».

В Тамбовской области стартовала призывная кампания 0 В Тамбовской области стартовала осенняя мобилизационная кампания, и в этом году она представляет собой некоторые нововведения. В числе граждан, подлежащих призыву, теперь включены те, кто имел судимости за небольшие правонарушения, но уже отбыл свой срок или уплатил штраф.

Тамбовский «Спартак» выиграл домашний матч 0 В Тамбове состоялся поединок второй лиги дивизиона "Б" между командами "Спартак" и "Химки", который завершился победой хозяев со счетом 1:0.

При реализации проекта «Дорога к дому» в Тамбове возникли проблемы 0 На днях руководитель региона Максим Егоров провел проверку хода работ по улучшению общественных скверов в городе Тамбов. Эти работы осуществляются в рамках двух важных проектов: национального проекта "Жилье и городская среда" и регионального проекта "Дорога к дому".

С ОАО «Токаревская птицефабрика» взыскана задолженность за поставку товара 0 Как сообщает пресс-служба суда индивидуальным предпринимателем была осуществлена поставка канцелярских и других товаров ОАО «Токаревская птицефабрика». Согласно акту сверки задолженность перед индивидуальным предпринимателем составила 58 200 рублей. Однако поставщик умер и в наследство после его

Прокуратура в судебном порядке добивается пособия для молодой матери 0 Прокуратура Ленинского района обратилась в суд в интересах молодой мамы, которой было отказано в социальной поддержке.

В Тамбовской области значительно сократился объем строительных работ 0 Тамбовская область входит в список двадцати регионов, где произошло существенное уменьшение объема строительных работ. Согласно данным Росстата, представленным в последнем отчете о социально-экономическом положении России, с января по август 2023 года объем строительных работ в Тамбовской области

СК завершил расследование дела о похищении девушки в Тамбове 0 Следственные органы в Тамбовской области объявили о завершении расследования уголовного дела, связанного с похищением человека, в котором обвиняются 49-летний мужчина и его два сына, возрастом 21 и 25 лет. Кроме того, одному из фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступления против

В Мичуринске продолжаются мероприятия в рамках проекта: «Встреча поколений» 0 Комната «Боевой Славы» в Мичуринске в очередной раз открыла свои двери для школьников. Сегодня наш музей посетили учащиеся 9 класса МБОУ СОШ № 1. Встречу провели подполковник, участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Бабичев Ю.Н. и настоятель Покровского храма с.

Для застройки на улице Астраханской в Тамбове снесут 6 зданий 0 Право на заключение договора о комплексном развитии территории на улице Астраханской в Тамбове будет выставлено на торги, которые организует администрация города. Речь идет о зоне строительства на участках с адресами №197, 199, 201, 203, 209 и 211а. Начальная стоимость участия в аукционе составит

В Тамбове выбрали лучших цветоводов 0 В Тамбове были награждены победители и призеры традиционного конкурса под названием "Тамбов в цвету". Это конкурс, который способствует креативному благоустройству участков у жилых домов и территорий предприятий и организаций, проводится уже в шестнадцатый раз и в этом году собрал более 150 заявок.

Депутаты безвозмездно передали Тамбовской Епархии РПЦ квартиру 0 По решению депутатов Тамбовская епархия РПЦ получила безвозмездно право собственности на жилое помещение, находящееся по улице Сергея Рахманинова. Это помещение находится в здании Тамбовской духовной консистории Казанского мужского монастыря.