|
В Тамбове выбрали «Лучшего водителя автомобильного транспорта»
Сегодня, 09:42
Комментариев: 0
Версия для печати
В городе Тамбов прошла традиционная двадцать третья по счету областная программа, посвященная профессиональному мастерству водителей автотранспорта. Мероприятие было приурочено к Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, который традиционно отмечается в последнее воскресенье октября. В текущем году этот праздник приходился на 29 октября.
Соревнования по практической части конкурса проходили на территории ДОСААФ. Участники мероприятия соревновались в различных номинациях, включая лучшего водителя такси, водителя автобусов ПАЗ и ЛиАЗ, водителя микроавтобуса, а также водителя КамАЗа.
В этот раз в соревнованиях приняли участие 34 представителя грузовых и пассажирских транспортных компаний. Победителями стали следующие водители:
В номинации "Лучший водитель автобуса ПАЗ" - Григорий Пятаков, работающий водителем в МУП "Сосновское Автотранспортное предприятие".
В номинации "Лучший водитель автобуса ЛиАЗ" - Алексей Кудинов, трудящийся в ООО "Транс-Сервис-Авто".
В номинации "Лучший водитель автобуса малого класса" - Игорь Корякин, водитель из МБУ "Дирекция городских дорог".
В номинации "Лучший водитель грузового автомобиля" - Максим Шведов, представитель ООО "Транс-Сервис-Авто".
В номинации "Лучший водитель легкового автомобиля «такси» - Денис Давыдов, работающий в ООО "Автосити".
Фото: Анри Левитин (ТОП68)
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.