Дачники вновь жалуются на расчистку стариц Цны Комментариев: 0



«Это не работа, а просто имитация процесса! Проект не соблюдается вообще! Согласно проектной документации, иловые отложения должны закачиваться только после полной очистки акватории от крупного мусора и камыша! Это не сделано», - пишет председатель СНТ «Педагог» Ирина Конакова.



Она также замечает, что вблизи их дачного товарищества не проводится своевременная уборка спиленных деревьев, необходимых для прочистки реки.



Представители подрядной организации в свою очередь сообщили «Блокноту Тамбов», что процесс удаления деревьев выполняется, но временно приостановлен из-за дождей и активности дачников. Проблема заключается в том, что опытные дачники из Тамбовской области не только готовы сжигать эти деревья, как указала председатель, но также добавляют свой мусор на эти участки. Для вывоза этого мусора в соответствии с договором СНТ должно выплачивать отдельной компании, специализирующейся на вывозе и утилизации отходов. Жителей дачных поселков Тамбовской области вновь беспокоит порядок проведения работ по очистке стариц Цны в Тамбове, из которой они черпают воду, - сообщает "Блокнот Тамбов". По их мнению, подрядчик не выполняет необходимые меры, такие как приобретение трубы с диаметром 225 мм для перекачки осадков, и вместо этого пытается использовать "пожарные рукава".«Это не работа, а просто имитация процесса! Проект не соблюдается вообще! Согласно проектной документации, иловые отложения должны закачиваться только после полной очистки акватории от крупного мусора и камыша! Это не сделано», - пишет председатель СНТ «Педагог» Ирина Конакова.Она также замечает, что вблизи их дачного товарищества не проводится своевременная уборка спиленных деревьев, необходимых для прочистки реки.Представители подрядной организации в свою очередь сообщили «Блокноту Тамбов», что процесс удаления деревьев выполняется, но временно приостановлен из-за дождей и активности дачников. Проблема заключается в том, что опытные дачники из Тамбовской области не только готовы сжигать эти деревья, как указала председатель, но также добавляют свой мусор на эти участки. Для вывоза этого мусора в соответствии с договором СНТ должно выплачивать отдельной компании, специализирующейся на вывозе и утилизации отходов.



