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Главой города Мичуринска избран Максим Харников
Вчера прошло 40-е заседание городского совета депутатов Мичуринска, на котором центральным вопросом стал выбор главы города. Был проведен отбор кандидатов через конкурсный процесс.
Члены комиссии внимательно изучили представленные документы соискателей, рассмотрели их программы по социально-экономическому развитию города Мичуринска, провели тестирование и оценили профессиональные навыки кандидатов, согласно информации администрации наукограда.
Депутаты единогласно выразили поддержку кандидатуры Максима Харникова на пост главы города.
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