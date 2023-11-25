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В Тамбове почтили память воинов погибших на Кавказе
26 ноября отмечается День памяти воинов, погибших на территории Северо-Кавказского региона. На Воздвиженском кладбище прошли панихида и траурный митинг.
Выбор даты не случаен, так как именно 26 ноября много лет назад был составлен список боевых утрат. В этот день в 1994 году на территории Чеченской Республики погиб уроженец Пичаевского района Василий Завьялов.
Молебен был совершен в память о всех погибших. Их жертвам была выражена почтительность минутой молчания и троекратным оружейным салютом. Военнослужащие тамбовского гарнизона прошли торжественный марш.
После этого состоялось возложение цветов к гранитным плитам у входа в часовню-памятник Святого Георгия Победоносца. На этих плитах увековечены более ста имен и фамилий тамбовчан, не вернувшихся с Северного Кавказа.
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26 ноября отмечается День памяти воинов, погибших на территории Северо-Кавказского региона. На Воздвиженском кладбище прошли панихида и траурный митинг.
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