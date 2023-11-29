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В Тамбове продолжают торговать табачными изделиями вблизи вузов
Сегодня, 12:51
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В Тамбове продолжают функционировать магазины табачной продукции неподалеку от образовательных учреждений. Прошло три месяца с того момента, как жители высказали свои опасения относительно законности размещения этих магазинов.
Согласно российскому законодательству (п.п. 2 п. 7 ст. 19 Закона "Об охране здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"), продажа табачных товаров вблизи образовательных учреждений (на расстоянии менее 100 м) не допускается. Несмотря на это, многие торговые точки, включая те, что расположены в ТРЦ "РИО", продолжают свою деятельность.
Роспотребнадзор выявил признаки нарушения в деятельности предпринимателей, однако проверки так и не были проведены. Тем временем продавцы, получив предостережения от Роспотребнадзора о недопустимости нарушения законодательства, продолжают свою деятельность на территории ТЦ "Рио". Надежда остается на то, что вмешательство прокуратуры станет первым шагом к решению долгосрочной проблемы.
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