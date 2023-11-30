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В Тамбове зимой монтируют уличное освещение
Сегодня, 13:47
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Как сообщает администрация города на прошлой неделе в Тамбове начали проводить работы по установке освещения на нескольких внутридворовых территориях. Уже завершена установка новых столбов с освещением. Работы проводились на улицах Сенько, 12, 14, Франко, 4, 6 и на Астраханской, 195, к.1-4.
Согласно предоставленной информации, в общей сложности во внутренних дворах появится более 110 новых фонарей, общая стоимость работ по их установке оценивается примерно в 10 миллионов рублей.
Напомним, ранее было объявлено о намерении установить новые световые опоры на восьми улицах Тамбова: Широкая, Мичуринская, Астраханская, Сенько, И. Франко, Агапкина, Мичуринская и Н. Вирты.
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