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Роспотребнадзор через суд добивается закрытие табачных точек рядом с учебными заведениями
Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области подало иски в суд против нескольких предпринимателей, владельцев так называемых «табачных» торговых точек. Ведомство направило исковые заявления в несколько районных судов в интересах неопределённого круга потребителей, с требованием запрета на реализацию табачной, никотиносодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотиносодержащей продукции. Об этом сообщает информационный ресурс «Региональные известия».
Под юрисдикцию Роспотребнадзора попали несколько предпринимателей, включая ИП Полякова К.В. (владелец магазина «Трубки»), ИП Козадаева И.Ю. (торговая точка «Депо»), ИП Манасеряна Г.С. (торговая точка «Хабл Бабл»), ИП Айрапетян В.А. (торговая точка «Культ Вейп-шоп»), ИП Десятникова А.В. (торговая точка «Табачный бутик Corsar») и другие.
Оказалось, что данным предпринимателям ранее были выданы предостережения, однако они решили их проигнорировать. Торговые точки расположены в непосредственной близости к нескольким образовательным учреждениям, что нарушает Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Фото: «ПроТамбов»
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Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области подало иски в суд против нескольких предпринимателей, владельцев так называемых «табачных» торговых точек. Ведомство направило исковые заявления в несколько районных судов в интересах неопределённого круга потребителей, с требованием запрета на
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