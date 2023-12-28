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О работе ЗАГСа в Тамбове в выходные дни
Сегодня, 07:37
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В Тамбове гражданам будет предоставлена возможность воспользоваться услугами органов ЗАГСа в выходные дни и в период новогодних праздников. С 4 января по адресу: улица Интернациональная, 27 будет проводиться государственная регистрация рождения.
Свидетельства о смерти и повторные свидетельства, связанные с осуществлением родственного захоронения, можно получить 30 декабря, 2, 4 и 6 января по адресу: улица Советская, 108. Часы приема: с 8:30 до 16:00 часов с перерывом с 12:30 до 13:30.
В случае возникновения ситуаций, требующих незамедлительного разрешения, по вопросам, связанным с регистрацией актов гражданского состояния, включая рождение, заключение и расторжение брака, установление отцовства, усыновление (удочерение), граждане могут обращаться по телефонам: 71-90-58 и 49-20-84. Вопросы, связанные с выдачей различных справок, можно решать по телефону 72-87-47.
Фото: oleg-karnaukhov.tourister.ru
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