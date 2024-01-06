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Полицейскими выявлен факт повторной продажи алкоголя несовершеннолетнему
Сотрудники полиции регулярно проводят комплекс профилактических мероприятий в различное время суток с целью выявления и пресечения фактов незаконной продажи алкогольных напитков несовершеннолетним. В городе Рассказова в ходе рейдового мероприятия, проводимого сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних в сотрудничестве с участковым уполномоченным, был обнаружен случай продажи алкоголя несовершеннолетнему подростку. Женщина, вторично осуществила продажу алкогольного напитка несовершеннолетнему.
Сотрудники полиции выявили данное правонарушение и пресекли дальнейшее совершение незаконной деятельности. Несмотря на наложенное административное наказание, нарушительница не поняла урок и совершила уголовное преступление.
В настоящее время проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции". Предусмотренный статьей штраф может достигать до 80 тысяч рублей.
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