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Участок трассы «Каспий» на подъезде к Тамбову находится в аварийном состоянии
Двадцатикилометровый участок федеральной трассы «Каспий» на подъезде к Тамбову находится в аварийном состоянии. Водители вынуждены маневрировать из-за обширных ям и выбоин, создавая потенциально опасные ситуации на дороге.
Эта проблема особенно актуальна зимой, когда необработанная колея может привести к заносу автомобилей. Несмотря на проведенный ямочный ремонт осенью, его эффективность оказалась ограниченной. Новые выбоины быстро возникают на месте старых, в основном из-за интенсивного движения грузовиков, использующих данную федеральную трассу.
Народный фронт обратился в прокуратуру Тамбовской области.
Фото: региональное отделение Народного фронта в Тамбовской области
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Двадцатикилометровый участок федеральной трассы «Каспий» на подъезде к Тамбову находится в аварийном состоянии. Водители вынуждены маневрировать из-за обширных ям и выбоин, создавая потенциально опасные ситуации на дороге.
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