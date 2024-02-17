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Наступившая рабочая неделя будет короткой
Наступившая рабочая неделя будет короткой. Начиная с 19 февраля, она продлится всего четыре дня в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Праздник в этом году приходится на пятницу, что обеспечивает трем выходным дням 23, 24 и 25 февраля. Кроме того, в четверг, 22 февраля, рабочий день будет сокращен на один час.
Следующий период длительных выходных ожидается в марте в связи с празднованием Международного женского дня. Жители Тамбова смогут насладиться отдыхом с 8 по 10 марта. Кроме того, и в этот раз, четверг, 7 марта, будет сокращенным рабочим днем.
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Наступившая рабочая неделя будет короткой. Начиная с 19 февраля, она продлится всего четыре дня в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Праздник в этом году приходится на пятницу, что обеспечивает трем выходным дням 23, 24 и 25 февраля. Кроме того, в четверг, 22 февраля, рабочий день будет
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