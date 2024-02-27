Количество преступлений в отношении подростков в Тамбове выросло Комментариев: 0



Согласно отчёту, число несовершеннолетних в городе Тамбове на 1 января 2024 года увеличилось по сравнению с началом 2023 года с 52191 до 54607. Это увеличение в том числе связано с присоединением территорий трёх сельсоветов. Однако, увеличилось также количество сопутствующих проблем.



Представитель комиссии пояснила, что на новых территориях составлено 20% всех протоколов о правонарушениях. Общее количество преступлений, совершённых несовершеннолетними в течение 2023 года (121), увеличилось на 53,2% по сравнению с предыдущим годом.



Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в муниципальной комиссии, также возросло с 129 до 137 человек. Рассмотрено было 292 дела по состоянию на начало 2024 года, что превышает количество дел в начале 2023 года (253).



Однако, рост преступности связан с ростом социальных проблем и напряжённостью в обществе, подтверждает отчёт Комиссии. Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, увеличилось с 240 до 307 человек, а количество семей с таким статусом составляет 242 против 180 в прошлом году.



Чаще всего несовершеннолетние совершают кражи (60) и незаконное приобретение и хранение наркотиков (34). Против несовершеннолетних также совершаются преступления, в основном против семьи, собственности и половой неприкосновенности.



Вопрос о нехватке кадров в муниципальной комиссии также был поднят на заседании депутатом Тамбовской городской Думы Артемом Александровым. На данный момент этим вопросом занимаются всего три сотрудника, хотя по закону территория, на которой проживает более 20 тыс. несовершеннолетних, должна иметь отдел в составе четырёх человек. В Тамбове же количество несовершеннолетних превышает 50 тыс., но сотрудников в комиссии остаётся всё три. Тамбовская городская Дума провела заседание, на котором был рассмотрен отчёт о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений на территории городского округа Тамбов за 2023 год. Отчёт был представлен муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.Согласно отчёту, число несовершеннолетних в городе Тамбове на 1 января 2024 года увеличилось по сравнению с началом 2023 года с 52191 до 54607. Это увеличение в том числе связано с присоединением территорий трёх сельсоветов. Однако, увеличилось также количество сопутствующих проблем.Представитель комиссии пояснила, что на новых территориях составлено 20% всех протоколов о правонарушениях. Общее количество преступлений, совершённых несовершеннолетними в течение 2023 года (121), увеличилось на 53,2% по сравнению с предыдущим годом.Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в муниципальной комиссии, также возросло с 129 до 137 человек. Рассмотрено было 292 дела по состоянию на начало 2024 года, что превышает количество дел в начале 2023 года (253).Однако, рост преступности связан с ростом социальных проблем и напряжённостью в обществе, подтверждает отчёт Комиссии. Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, увеличилось с 240 до 307 человек, а количество семей с таким статусом составляет 242 против 180 в прошлом году.Чаще всего несовершеннолетние совершают кражи (60) и незаконное приобретение и хранение наркотиков (34). Против несовершеннолетних также совершаются преступления, в основном против семьи, собственности и половой неприкосновенности.Вопрос о нехватке кадров в муниципальной комиссии также был поднят на заседании депутатом Тамбовской городской Думы Артемом Александровым. На данный момент этим вопросом занимаются всего три сотрудника, хотя по закону территория, на которой проживает более 20 тыс. несовершеннолетних, должна иметь отдел в составе четырёх человек. В Тамбове же количество несовершеннолетних превышает 50 тыс., но сотрудников в комиссии остаётся всё три.



