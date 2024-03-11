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В Тамбовской области увеличилось число заболевших ОРВИ
Сегодня, 09:55
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На протяжении недели с 4 по 10 марта в Тамбовской области отмечено увеличение числа заболевших ОРВИ. Обратились за медицинской помощью 3991 человек, что на 4% больше, чем на предыдущей неделе, но в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Подавляющая доля заболевших, а именно 46%, приходится на взрослых. Главной причиной заболевания стал контакт с больными, включая контакт в домашних условиях, сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.
Ведомство призывает всех, кто замечает появление любых симптомов ОРВИ или гриппа, или же ощущает ухудшение самочувствия, вызвать врача на дом. Это позволит получить необходимые рекомендации по лечению и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
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