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В Тамбовской области выросло число заболевших гриппом и ОРВИ
Сегодня, 09:43
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Региональный Роспотребнадзор сообщает о росте числа заболевших гриппом и ОРВИ в Тамбовской области по сравнению с прошлой неделей. Этот показатель за период 12-18 декабря вырос на 17,3%.
С признаками ОРВИ за медпомощью обратилось больше 13800 человек, из них детей – почти половина. Также у 145 обратившихся выявили грипп (из которых в 58 случаях – у детей).
Больше всего заболевших в Тамбове – 229,9 случая на 10000 населения. Второе место у Котовска с 187,5; третье – у Мичуринска (169,4); далее Рассказово (146,6) и Инжавинский район (136,7). Отметим, в 2022 году тамбовчане чаще всего болеют «свиным» гриппом.
Изображение - www.e1.ru
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