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В Тамбовской области отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Сегодня, 09:02
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В Тамбовской области отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ На 11% в Тамбовской области выросло число заболевших ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. В основном это взрослые более 50%.

Больше всего болеет в Кирсанове, Знаменском районе, Уварове, Тамбове, Рассказове, Сосновском, Кирсановском и Никифоровском районах.

Отмечаются и новые случаи заболевания коронавирусом.

Фото: РИА «ТОП68»
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