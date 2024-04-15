В Тамбовской области возобновит работу санитарная авиация Комментариев: 0



Для авиационных бортов в Тамбовской области есть три оборудованные площадки. Находятся они в городах Уварово, Моршанске и Мичуринске. Время полёта в любой конец области не превышает 35−40 минут. Пациента всегда сопровождает реаниматолог из областной больницы, он постоянно следит за состоянием больного. В прошлом году с помощью санитарного вертолёта медики спасли жизни 70 пациентам из отдалённых территорий Тамбовщины.



В этом году уже удалось задействовать вертолёт санавиации для помощи пациентам из Мичуринска и Моршанска. Так, в апреле в Мичуринскую городскую больницу имени Брюхоненко госпитализировали одного человека с острым повреждением почек и двух пациентов с нарушением сердечного ритма. Каждый из этих случаев представлял угрозу жизни. Проконсультировавшись с коллегами из Тамбова, мичуринские медики решили эвакуировать пациентов в областную больницу, куда их оперативно доставили на вертолёте.



Ещё трёх пациентов доставили в областной центр из Моршанска — с диагнозами острый инфаркт миокарда, хирургическое заболевание и травма. Всем пациентам в итоге оказали помощь.



Работа санвиации организована по региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Полёты выполняет вертолёт национальной службы санитарной авиации «Ансат». На его борту есть всё необходимое оборудование, включая аппарат искусственной вентиляции лёгких, дефибриллятор, кардиомонитор и аппарат для непрямого массажа сердца.



Фото: Администрация Тамбовской области

В Тамбовской области вновь появилась возможность для возобновления полётов санитарной авиации, сообщает министерство здравоохранения региона. Это связано с установление тёплой погоды.Для авиационных бортов в Тамбовской области есть три оборудованные площадки. Находятся они в городах Уварово, Моршанске и Мичуринске. Время полёта в любой конец области не превышает 35−40 минут. Пациента всегда сопровождает реаниматолог из областной больницы, он постоянно следит за состоянием больного. В прошлом году с помощью санитарного вертолёта медики спасли жизни 70 пациентам из отдалённых территорий Тамбовщины.В этом году уже удалось задействовать вертолёт санавиации для помощи пациентам из Мичуринска и Моршанска. Так, в апреле в Мичуринскую городскую больницу имени Брюхоненко госпитализировали одного человека с острым повреждением почек и двух пациентов с нарушением сердечного ритма. Каждый из этих случаев представлял угрозу жизни. Проконсультировавшись с коллегами из Тамбова, мичуринские медики решили эвакуировать пациентов в областную больницу, куда их оперативно доставили на вертолёте.Ещё трёх пациентов доставили в областной центр из Моршанска — с диагнозами острый инфаркт миокарда, хирургическое заболевание и травма. Всем пациентам в итоге оказали помощь.Работа санвиации организована по региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Полёты выполняет вертолёт национальной службы санитарной авиации «Ансат». На его борту есть всё необходимое оборудование, включая аппарат искусственной вентиляции лёгких, дефибриллятор, кардиомонитор и аппарат для непрямого массажа сердца.Фото: Администрация Тамбовской области



