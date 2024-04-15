Ветераны провели экскурсию в комнате «Боевой Славы» в Мичуринске 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вот уже много лет занимается военно – патриотической работой с молодежью. С началом специальной военной операции эта деятельность стала более активной и регулярной.

В Тамбовской области проверяют качество ремонта дорог 0 В Тамбовской области начата проверка качества ремонта дорог, выполненного в предшествующие годы. Возникшая проблема с большим количеством ям на дорогах вызывает серьезные вопросы.

Депутат Госдумы Тамара Фролова раскритиковала состояние здравоохранения 0 Депутат Госдумы РФ от Тамбовской области, врач и заслуженный работник здравоохранения Тамара Фролова, призвала своих коллег из Тамбова к открытости и честности в обсуждении проблем в сфере здравоохранения. Она выступила с таким заявлением на расширенной итоговой коллегии регионального профильного

В Тамбовской области возобновит работу санитарная авиация 0 В Тамбовской области вновь появилась возможность для возобновления полётов санитарной авиации, сообщает министерство здравоохранения региона. Это связано с установление тёплой погоды.

Суд обязал стоматологическую клинику выплатить 500 тыс. руб. за некачественное лечение 0 Моршанский районный суд признал клинику, расположенную в Моршанском муниципальном округе, виновной в причинении вреда по иску пациента, который остался недоволен качеством стоматологической услуги.

Школьники из Моршанска сделали поделки из вторсырья 0 В Моршанске состоялась выставка изделий из вторичного сырья, созданных учениками начальных классов школы №1 в рамках экологических занятий, проводимых в рамках ассоциации эко-школ региона.

Екатерина Мизулина посетит Тамбовскую область 0 Екатерина Мизулина, Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России, объявила о своем визите в Тамбов в своем личном телеграм-канале.

В Тамбовской области ввели запрет на разведение огня в лесах 0 Решением правительства Тамбовской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон. Период повышенной опасности протянется обычно с апреля по ноябрь, и в это время ужесточаются меры по предотвращению лесных и ландшафтных пожаров, а также вводятся правила поведения в лесу, связанные с использованием

В Минэкологии прокомментировали ситуацию с фактом массовой гибели рыб в пруду 0 Информация о массовой гибели рыбы в пруду рядом с селом Чебоксары Никифоровского округа Тамбовской области вызвала широкий резонанс в социальных сетях и Telegram каналах. Предварительные данные указывают на то, что ООО «Тамбовский лидер» выпустило мальков карпа и белого амура в пруд для их

Отменены результаты торгов на оснащение филармонии в Тамбове 0 Областное учреждение культуры "Тамбовконцерт" отменило результаты конкурса на оснащение оборудованием филармонии в областном центре. Управление Федеральной антимонопольной службы по региону (УФАС) выдало соответствующее предписание заказчику, как сообщается на портале госзакупок.

Тамбовчане недовольны качеством благоустройства территории «Автогородка» 0 Тамбовчане выразили недовольство качеством благоустройства Автогородка, на которое было затрачено значительное количество средств - почти 45 миллионов рублей. Жители активно выкладывают фотографии выявленных дефектов после завершения реконструкции. Среди замеченных проблем - облупившаяся

Многие мостовые сооружения в Тамбовской области нуждаются в капремонте 0 Последние происшествия, такие как обрушение моста Вязьме, вызвали волну обеспокоенности среди жителей и общественности. Публикации в СМИ начали появляться, утверждая, что мост в Вязьме находился в аварийном состоянии. Однако, если это было так, то движение по нему должно было быть закрыто, что не

За 12 млн рублей продают кафе «Парус» на Набережной 0 В Тамбове выставлено на продажу кафе "Парус", расположенное на левом берегу реки Цна, рядом с так называемым "Тамбовским морем". Общая площадь объекта питания составляет 333 квадратных метра, и его стоимость составляет 12 миллионов рублей. В частном объявлении, размещенном на платформе "Авито",

В ЦБ предупредили о новой схеме мошенничества 0 Тамбовское отделение Банка России предупредило жителей Тамбовской области о новой мошеннической схеме, которая недавно появилась. Под видом сотрудников налоговой службы, злоумышленники отправляют жертвам электронные письма с требованием перейти по специальной ссылке и предоставить налоговую

Актуальные аспекты работы пресс-службы судов области обсудили на семинаре 0 В Тамбове прошел семинар, посвященный текущим задачам Объединенной пресс-службы судов Тамбовской области. Открытие мероприятия провели руководитель Объединенной пресс-службы судов Тамбовской области и председатель Тамбовского районного суда, Анна Юрьевна Кондакова. В своем выступлении она подвела

В Тамбове оперативно завершился отопительный сезон 0 В Тамбове было подписано постановление, согласно которому начались отключения тепла в домах с 10 апреля. Вчера, 11 апреля, более 1 600 многоквартирных домов, подключенных к центральной системе отопления, были отключены от теплоснабжения. Об этом сообщили из городской диспетчерской службы.

Нерадивый поставщик снова оставил Тамбов без самосвалов 0 Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция городских дорог" и ООО "Альфа Инвест" заключили контракт на поставку двух самосвалов на общую сумму 12 136 000 рублей. Согласно контракту, компания должна была поставить автомобили в период с 10 января по 29 февраля текущего года.

На 39 улицах в Тамбове запланирован ямочный ремонт 0 Власти Тамбова опубликовали список дорог, на которых планируется провести очередное латание ям. Общее количество таких участков составляет 39 и охватывает три района города, а также посёлок Строитель, присоединённый к городу в прошлом году.

В Котовске фирма нарушала закон о противодействии коррупции при приеме на работу бывшего госслужащего 0 В ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции прокуратурой города Котовска были выявлены нарушения в деятельности одной из коммерческих организаций.

Максим Егоров заявил о возможном возрождении рок-фестиваля «Чернозём» 0 Глава Тамбовской области заявил о возможном возвращении рок-фестиваля «Чернозём». Эта информация появилась в ходе обсуждения Стратегии социально-экономического развития региона, которое транслировалось в социальных сетях. Один из пользователей предложил возродить эту известную традицию.