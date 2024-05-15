Участились случаи нападения клещей на жителей области 0 С приходом весны в Тамбовской области активизировались клещи, которые являются переносчиками таких инфекционных заболеваний, как клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз, туляремия и моноцитарный эрлихиоз.

Горожане пожаловались на неудобный пешеходный переход в районе Комсомольской площади 0 Жители Тамбова жалуются на неудобный участок дороги на кольце на Комсомольской площади, который приходится пересекать с риском для жизни, либо идти в обход, что составляет около 400 метров.

Глава Тамбовской области Максим Егоров отчитался о результатах работы за 2023 год 0 17 мая в Тамбовской областной Думе глава региона Максим Егоров отчитался о результатах работы Правительства области за 2023 год. Он охватил различные сферы: здравоохранение, образование, экономику, инвестиционную политику, культуру, туризм, сельское и жилищное хозяйство, охрану окружающей среды и

Более 4 млрд рублей задолжали управляющие компании за энергоресурсы 0 Задолженность управляющих компаний, муниципальных и областных учреждений Тамбовской области за топливно-энергетические ресурсы составляет почти 4,4 млрд рублей, сообщил глава региона Максим Егоров в своём Telegram-канале. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая сумма задолженности

В Тамбовской области почти 2 тысячи человек зарегистрировано с ВИЧ-инфекцией 0 Каждый год в третье воскресенье мая во всем мире чтят память людей, погибших от СПИДа. В этом году Всемирный день памяти жертв СПИДа отмечается 19 мая.

Проблему приватизации госимущества в Тамбовской области хотят решить этим летом 0 В июле этого года в Тамбовской области будет изменена программа приватизации государственного имущества, чтобы сделать её более привлекательной и выгодной. Соответствующий региональный законопроект внесён на рассмотрение Тамбовской областной Думы.

Клининговую компанию обвиняют в уклонении от уплаты налогов и взносов на более чем 130 млн рублей 0 Управление Следственного комитета России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и страховых сборов клининговой компанией (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщили в ведомстве. Название компании не разглашается.

За две недели мая в Тамбове вывезено больше 180 стихийных свалок 0 В первой половине мая силами АО «ТСК» было ликвидировано 181 несанкционированная свалка на территории Тамбова, объём которых составил 6,1 тысячи кубических метров.

По факту бюджетных средств при ремонте дороги в Жердевском округе возбудили уголовное дело 0 В Тамбовской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при ремонте автодороги «Каспий»-Сукмановка-Жердевка. Это уже второе подобное дело в регионе за последние дни, связанное с некачественным ремонтом дорог.

В Тамбове в Пионерском парке стартовали работы по благоустройству 0 В Тамбове начались работы по благоустройству Пионерского парка, который стал одним из победителей народного голосования за проекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Планируется обновление территории площадью

Прокуратура выявила нарушения по доступу к водному объекту и береговой полосе в Первомайском округе 0 Прокуратура Первомайского района провела проверку соблюдения земельного законодательства и законодательства об охране водных биологических ресурсов на территории Первомайского муниципального округа. В ходе проверки было установлено, что на земельном участке в селе Змеевка оборудован деревянный

Самой актуальной темой недели стало состояние дорог 0 Сотрудники Центра управления регионом за период с 3 по 9 мая обработали и передали на исполнение 1804 сообщения от жителей. Вопросы и жалобы поступали как в социальных сетях, так и через приложение "Госуслуги. Решаем вместе".

На 2 месяца часть тамбовчан останется без горячей воды 0 В Тамбове начинается модернизация первой распределительной сети, проходящей по улице Мичуринской. Планируется замена примерно одного километра трубопровода.

Две новых школы в Тамбове будут построены в рамках концессии 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров лично осмотрел строительные участки, где возводятся новые общеобразовательные школы. Обе школы находятся в отдаленных районах областного центра — на улице Волжской и в селе Бокино. Они будут построены с использованием механизма концессии, что позволит ускорить

Под Тамбовом водитель фуры протаранил «Ниву» 0 Авария под Тамбовом произошла утром 12 мая на пересечении автодорог "Тамбов-Шацк" и "Северный обход" на Татановском перекрестке. По предварительным данным, фура протаранила легковушку "Нива", несмотря на запрещающий сигнал светофора.

В Тамбове открыли XVII театральный фестиваль им. Н. Рыбакова 0 Открытие XVII фестиваля имени Николая Рыбакова в Тамбове стало торжественным мероприятием, посвященным памяти народного артиста СССР Юрия Мефодьевича Соломина. Начало фестиваля было отмечено творческой встречей с народной артисткой России Еленой Харитоновой и Константином Юдаевым, посвященной

Ситуация с обмелением р. Цна продолжает волновать тамбовчан 0 Ситуация с понижением уровня воды в реке Цна вызвала активное обсуждение в социальных сетях и привлекла внимание Министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области. Министр Алла Албегова пояснила, что река Цна является объектом федерального значения и подчиняется регулированию

Ко Дню Победы установлены выплаты ветеранам войны, труженикам тыла и узникам лагерей 0 В связи с 79-летием Победы в Великой Отечественной войне в Тамбовской области был принят областной закон, согласно которому установлены единовременные денежные выплаты отдельным категориям граждан.

За 12 млн рублей власти Тамбова хотят переложить плитку на ул. Интернациональной 0 Власти Тамбова ищут организацию, которая возьмется за укладку тротуарной плитки в сквере, расположенном по улице Интернациональной, за памятником В.И. Ленину. Начальная стоимость работ, которые финансируются за счет городского бюджета, составляет 12,4 миллиона рублей. Окончательная стоимость будет

Возбуждено уголовное дело по факту неудовлетворительного состояния медучреждения в Инжавинском округе 0 Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тамбовской области Александру Полшакову возбудить уголовное дело по обращению о ненадлежащем содержании медучреждения в с. Красивка Инжавинского муниципального округа и представить