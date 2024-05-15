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Горожане пожаловались на неудобный пешеходный переход в районе Комсомольской площади

Сегодня, 08:17
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Горожане пожаловались на неудобный пешеходный переход в районе Комсомольской площадиЖители Тамбова жалуются на неудобный участок дороги на кольце на Комсомольской площади, который приходится пересекать с риском для жизни, либо идти в обход, что составляет около 400 метров.

Особенно тяжело преодолевать это расстояние пожилым людям, которым приходится переходить дорогу и затем возвращаться обратно. Проблемный участок находится на улице Зои Космодемьянской, одной из оживлённых частей города с большим количеством пешеходов.

Многие пешеходы, чтобы сэкономить время, перебегают дорогу ближе к Комсомольской площади, в результате чего образовался несанкционированный пешеходный переход. Об этом сообщили в региональном отделении Народного фронта.
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