Парк Дружбы в Тамбове закроют для посещения 0 Лыжный стадион в парке «Дружба» в Тамбове временно закроется для посещения с 27 мая из-за ремонтных работ. В ходе реконструкции будут обновлены асфальтовые покрытия на трассах длиной 1,5 и 3 км.

Инфляция в Тамбовской области составила 6,7% 0 Годовая инфляция в Тамбовской области в апреле составила 6,7%, что ниже общероссийского уровня. Основной причиной роста цен в регионе стали увеличенные расходы производителей, сообщили в тамбовском отделении Банка России.

В Рассказовском округе погибла невеста в ДТП накануне свадьбы 0 Поздно вечером 24 мая на участке трассы «Рассказово - Нижнеспасское - Ахтырка» произошла авария.

В Тамбове планируют отремонтировать ДК «Знамя труда» 0 В Тамбове планируется капитальный ремонт Дома культуры «Знамя труда», расположенного на улице Интернациональной, рядом с железнодорожным вокзалом. На обновление здания выделено около 104 миллионов рублей из муниципального бюджета. В 2024 году на работы будет потрачено 48,2 миллиона рублей, а в 2025

В Тамбове новые спортивные площадки уже пришли в негодность 0 «Кто понесет ответственность за систематическое некачественное благоустройство?» — задается вопросом депутат Тамбовской городской думы от КПРФ Артём Александров. Он напоминает своим читателям, что каждую весну в Тамбове повторяется одна и та же картина: благоустройство, выполненное в предыдущем

Апелляция вернула на новое рассмотрение уголовное дело в отношении застройщика 0 Тамбовский областной суд отменил оправдательный приговор генеральному директору строительной компании из Тамбова, обвиняемому в мошенничестве.

В Тамбове ремонтируют здания бывших общежитий 0 В Тамбове продолжается ремонт многоквартирных домов, которые ранее использовались как общежития. В настоящее время ведутся работы на здании, расположенном по адресу улица Рязанская, 28. Дом признан аварийным с прошлого года из-за серьезных проблем с гидроизоляцией и вентиляцией в душевых, что

В Тамбове осыпается фасад сцены и ступени площади Музыки 0 Жители Тамбова выражают недовольство состоянием площади Музыки, указывая на разрушенные фасады концертной площадки, осыпающиеся ступеньки, и изношенное покрытие сцены. Лестницы, ведущие к площади, также в плохом состоянии: плитка откалывается, создавая риск споткнуться.

В Тамбове начали строить школу без соответствующего разрешения 0 Прокуратура Советского района г. Тамбова провела проверку соблюдения градостроительного законодательства в ходе строительства школы на 1275 мест на улице Волжской в Тамбове, осуществляемого в рамках национального проекта «Образование».

ООО «МСК Строй» попало в «чёрный список» ФАС за срыв строительства ФОКа в Воронежской области 0 Воронежское УФАС включило тамбовскую строительную компанию ООО «МСК Строй» в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Это решение было принято в связи с тем, что подрядчик не завершил строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Борисоглебске Воронежской области в

В Тамбове сгорел автомобиль 0 Вчера в центре Тамбова произошло возгорание автомобиля марки "Hyundai". Инцидент случился на улице Советской, недалеко от перекрёстка с улицей Чичканова.

Более 700 жителей области обратились из-за укусов клещей 0 По данным регионального управления Роспотребнадзора на 23 мая, в Тамбовской области от укусов клещей пострадали 711 жителей, включая 193 ребёнка. Всем пострадавшим организована экстренная профилактика и медицинское наблюдение. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года от укусов клещей

В Котовске утонул подросток 0 В Котовске Тамбовской области произошла трагедия: 13-летний мальчик утонул в реке Цне, пытаясь научиться плавать. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (СУ СК РФ).

Историческое здание в центре Тамбова купили за 1 рубль 0 Историческое здание в центре Тамбова было продано за символическую сумму в 1 рубль. Покупателем выступила пензенская организация ООО «Комплекс Апартаментов», специализирующаяся на гостиничном бизнесе и владеющая множеством объектов для временного пребывания. Возглавляет компанию Евгений Кучеренко.

В Мичуринске провели конкурс рисунков, посвященный 106-й годовщине погранвойск 0 28 мая – знаменательная дата для нашей страны. В этот день годовщину отмечают Пограничные войска РФ. В преддверии праздника члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», воины – пограничники Харитонов А.А. и

Трое жителей села Хоботово умерли, отравившись технической жидкостью 0 В населённом пункте Хоботово Первомайского округа скончались три местных жителя. По предварительным данным, мужчины распивали техническую жидкость. Их обнаружили без внешних признаков насильственной смерти 22 мая. К счастью, один из участников инцидента выжил и был доставлен в больницу.

Тамбовские фирмы начали получать компенсации за гибель урожая 0 В России впервые выплачено страховое возмещение за гибель посевов, застрахованных по полису ЧС. Получателем страховой выплаты стала агрофирма из Тамбовской области, как сообщает издание «РБК: Новости Черноземья». Тамбовский аграрий получил несколько миллионов рублей, и средства поступили на его

В Стрельцах пройдёт фестиваль ремесленного сыра 0 В селе Стрельцы Тамбовского муниципального округа 15 июня состоится фестиваль ремесленного сыра "PROсыр. ПритамбовьеFEST" (0+). Вопросы по его проведению обсудили на выездном рабочем совещании с участием сотрудников администрации округа и подведомственных организаций.

Жители посёлка Березка пожаловались на питьевую воду с запахом бензина 0 Жители посёлка Берёзка обратились к властям с просьбой обеспечить их качественной питьевой водой. Проблемы с питьевой и технической водой существуют в посёлке уже давно. На месте побывали активисты регионального отделения Народного фронта, чтобы выяснить ситуацию.

АО «ТСК» готовится к новому отопительному сезону 0 Недавно в Тамбовской области завершился очередной отопительный сезон, и специалисты «Тамбовской сетевой компании» (АО «ТСК») сразу же приступили к подготовке к следующему осенне-зимнему периоду.