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В Тамбовской области определены семь победителей в конкурсе учителей
Сегодня, 10:55
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В Тамбовской области подвели итоги ежегодного конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям, определив семь победителей, каждый из которых получит по 200 тысяч рублей.
Четверо победителей — представители города Тамбова. Среди них:
- Олеся Доценко, учитель английского и немецкого языков "Школы Сколково-Тамбов"
- Анна Кутузова, учитель русского языка и литературы лицея № 14
- Олеся Кобзева, учитель английского языка лицея № 6
- Елена Кошеляева, учитель начальных классов Цнинской школы № 1
При оценке работ учитывались не только собственные разработки педагогов и адресная работа с разными категориями школьников, но и достижения их учеников.
Конкурсный отбор проводится для стимулирования преподавательской и воспитательной деятельности педагогов, а также для развития их творческого и профессионального потенциала. Участвовать в конкурсе может каждый учитель с педагогическим стажем не менее трёх лет.
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