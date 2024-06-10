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В Мичуринске в День Пушкина запретили проводить мероприятие в городском саду
Сегодня, 11:59
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В Мичуринске в городском саду запретили проведение мероприятия, посвящённого 225-летней годовщине со дня рождения Александра Пушкина, организованного писателями и поэтами. Власти сочли это событие массовым публичным мероприятием, требующим официального разрешения.
75-летнего писателя Владимира Андреева, председателя областного отделения Союза литераторов России, заранее предупредили о возможной ответственности за организацию публичных чтений. Андреев, который ежегодно проводит чтения в честь Дня Пушкина в Мичуринске, отметил, что за все 45 лет, что тамбовские литераторы собирались у памятника Пушкину в Мичуринске для чтения стихов, выступлений творческих коллективов и проведения книжных ярмарок, запретов на проведение этого мероприятия не было.
Это решение вызвало недоумение и сожаление среди местных литераторов и общественности, которые считают, что традиционное мероприятие в честь великого поэта должно было состояться без препятствий.
Фото: Владимир Андреев
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