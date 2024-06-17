Химическая обработка полей могла привести в массовой гибели пчёл Комментариев: 0



Хотя хозяйство формально предупредило об обработке, опубликовав объявление в местной газете о работах с 5 по 12 июня, пчеловоды утверждают, что им необходима была конкретная информация о точных датах и местах обработки, которая не была предоставлена. Из-за этого они не знали о применении ядохимикатов на близлежащих полях.



В течение нескольких дней пчеловоды собирали погибших пчёл, которые не только не принесут мёд, но и не смогут опылять сельхозугодья. Некоторые из них подали заявления в полицию, требуя найти виновных и привлечь их к ответственности. Они также обратились в администрацию округа, где им пообещали создать специальную комиссию для расследования инцидента.



Тамбовское общество пчеловодов отметило, что пчеловоды в Ржаксинском округе пока не обращались в суд для возмещения ущерба. В других муниципалитетах такая практика уже существует, и суды принимают решения в пользу пчеловодов. Например, недавно в Пичаевском округе местные пчеловоды смогли взыскать с «Мегафермы «Шереметьево» почти 4 млн рублей за массовую гибель пчёл.



Фото: PIXABAY Пчеловоды села Каменка Ржаксинского округа сталкиваются с серьезными трудностями: из-за гибели около 300 пчёлосемей их ущерб составил около 3 млн рублей. Как сообщает РИА «ТОП68», причиной гибели пчел стало использование ядохимикатов на полях горчицы неподалеку от села, принадлежащих хозяйству «Семёновская Нива».Хотя хозяйство формально предупредило об обработке, опубликовав объявление в местной газете о работах с 5 по 12 июня, пчеловоды утверждают, что им необходима была конкретная информация о точных датах и местах обработки, которая не была предоставлена. Из-за этого они не знали о применении ядохимикатов на близлежащих полях.В течение нескольких дней пчеловоды собирали погибших пчёл, которые не только не принесут мёд, но и не смогут опылять сельхозугодья. Некоторые из них подали заявления в полицию, требуя найти виновных и привлечь их к ответственности. Они также обратились в администрацию округа, где им пообещали создать специальную комиссию для расследования инцидента.Тамбовское общество пчеловодов отметило, что пчеловоды в Ржаксинском округе пока не обращались в суд для возмещения ущерба. В других муниципалитетах такая практика уже существует, и суды принимают решения в пользу пчеловодов. Например, недавно в Пичаевском округе местные пчеловоды смогли взыскать с «Мегафермы «Шереметьево» почти 4 млн рублей за массовую гибель пчёл.Фото: PIXABAY



