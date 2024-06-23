В Тамбове пройдут выступления артистов «Театра на Трубной» 0 В Тамбовском драматическом театре стартовала программа «Большие гастроли», в рамках которой город посетил режиссёр Дмитрий Астрахан и актёры «Театра на Трубной». С 25 по 29 июня зрители смогут насладиться четырьмя спектаклями, которые будут показаны на сцене областного театра.

Елена Кулакова назначена председателем комитета торговли администрации Тамбова 0 Елена Кулакова возглавила комитет торговли и поддержки предпринимательства администрации города Тамбова, заполнив вакантную до сих пор должность.

Тамбовская делегация приняла участие в масштабной конференции для волонтеров России 0 В Москве завершилась ежегодная Добро.Конференция, в рамках которой встретились лидеры волонтерских организаций из всех регионов России. С 10 по 14 июня участники Добро.Конференции осваивали новые знания, обменивались опытом и разрабатывали стратегию развития добровольчества в нашей стране.

«Россети Центр» проиграли апелляционный суд 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы филиала ПАО «Россети Центр» — «Тамбовэнерго» — на решения первой инстанции об отказе во взыскании 171 млн руб. «необоснованного обогащения» с АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) и 348,5 млн руб. задолженности за поставку электроэнергии

В области началась работа по включению домов с земельными участками в программу газификации 0 В Тамбовской области началась работа по включению домов с земельными участками в программу социальной газификации. Владельцы садовых участков уже подали 25 заявок, и в настоящее время заключены четыре договора.

Рассказовское месторождения титана выставлено на продажу за 1,99 миллиарда рублей 0 Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу объявил аукцион на право пользования восточной частью месторождения «Центральное» в Рассказовском округе Тамбовской области. Площадь участка составляет 31,25 квадратных километра, а начальная цена лота установлена на уровне 1,99

Шесть медиков подписали договоры по «земским» программам 0 Шесть медицинских работников подписали договоры на участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Среди них — четыре врача, заведующая ФАП и фельдшер скорой помощи. Подписание договоров прошло в Министерстве здравоохранения области.

На кирсановскую тюрьму снова не нашлось покупателя 0 Комплекс зданий бывшего СИЗО-4 в Кирсанове на улице Пушкинской снова не нашёл покупателя, несмотря на значительное снижение цены. Торги, запланированные на 19 июня, не состоялись из-за отсутствия заявок. Начальная стоимость комплекса зданий и прилегающих земельных участков была установлена на

Антон Долгов стал заместителем главы администрации города Тамбова 0 В администрации областного центра назначили нового заместителя главы. Им стал 33-летний Антон Долгов, который будет курировать сферы торговли и поддержки предпринимательства, комитет экономики, стратегического развития и проектной деятельности, управление цифрового развития и информационных

В Тамбове запретили движение транспорта по некоторым участкам улиц 0 В Тамбове в связи с проведением строительных и аварийно-восстановительных работ вводятся ограничения на движение автотранспорта на нескольких улицах.

С начала июня из Тамбова вывезли более 650 стихийных свалок 0 Согласно сообщению «Тамбовской сетевой компании» (АО «ТСК»), с 1 по 20 июня с территории Тамбова было вывезено 665 свалок, общий объём которых составил 8 680 кубометров. В то время как количество свалок увеличилось, их объём сократился. Это объясняется тем, что теперь работники компании вывозят

В Тамбове отменили результаты аукциона по продаже объекта культурного наследия за 1 рубль 0 Власти Тамбова были вынуждены аннулировать итоги аукциона по продаже объекта культурного наследия — дома на углу улиц Советской и Кронштадтской — после предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Основанием для такого решения стала жалоба одного из участников торгов, который не смог

Жители Уварово жалуются на то, что до сих пор не решена проблема с обрушившимся мостом 0 В редакцию ИА «Тамбов-информ» обратились жители г. Уварово Тамбовской области в связи с не разрешением проблемы, связанной с обрушившимся мостом, происшествие с которым произошло в апреле текущего года.

В Рассказовском округе потушили пожар на нефтебазе 0 Спасатели успешно ликвидировали открытое горение на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском округе и продолжают охлаждение близлежащих ёмкостей для горючего. На месте происшествия работают специалисты Главного управления МЧС России по Тамбовской области и территориальной подсистемы РСЧС.

Реализация концессии с ООО «РКС-Тамбов» все больше вызывает вопросов у депутатов 0 На заседании комитета Тамбовской городской думы по ЖКХ, состоявшемся 19 июня, обсуждалось качество реализации концессионного соглашения по водоснабжению и водоотведению. Депутаты высказали множество претензий к ООО «РКС-Тамбов» не только в рамках концессии, но и по текущей деятельности компании. В

Глава Никифоровского округа ушёл в отставку 0 Глава Никифоровского муниципального округа Евгений Голенков покинул свою должность, сообщает «ПроТамбов». Официальной причиной ухода указан собственное желание, однако неофициальные источники связывают это с первыми результатами оценки эффективности работы чиновников, недавно анонсированной главой

Кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу компании «Стинэк» по делу о демонтаже детского городка «Лукоморье» 0 Суд кассационной инстанции оставил без удовлетворения жалобу тамбовской компании «Стинэк» на мартовское решение апелляционного суда, обязавшее компанию демонтировать дефектный детский городок «Лукоморье» на Набережной Тамбова, сообщает объединённая пресс-служба судов Тамбовской области.

Первые полеты между Тамбовом и Казанью возобновлены 0 Первые полеты авиарейсов между Тамбовом и Казанью состоялись. Днем 18 июня на территории аэропорта прошла торжественная встреча пассажиров.

За срыв реализации контракта в Тамбове ООО «Багира» внесено в реестр недобросовестных поставщиков 0 Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) включило компанию ООО «Багира» из Тулиновки в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной этого стало невыполнение двух контрактов на благоустройство набережной и пешеходной дорожки в селе Петровское.

Жители Тамбова не довольны состоянием городских клумб 0 Жители Тамбова выразили недовольство состоянием клумб в Парке Победы, отмечая, что цветники находятся в удручающем состоянии. Многие цветы засохли, а оставшиеся затерялись среди травы. Горожане также указывают на проблемы с клумбами в других частях города, за исключением центра, где цветники