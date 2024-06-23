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В Тамбове пройдут выступления артистов «Театра на Трубной»
Сегодня, 14:52
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В Тамбовском драматическом театре стартовала программа «Большие гастроли», в рамках которой город посетил режиссёр Дмитрий Астрахан и актёры «Театра на Трубной». С 25 по 29 июня зрители смогут насладиться четырьмя спектаклями, которые будут показаны на сцене областного театра.
Программу открывает постановка «Красавец мужчина» (16+) по пьесе Островского. Этот спектакль рассказывает о падении личности и о том, что скрывается за привлекательной внешностью — циник и манипулятор. Главные роли в этой постановке исполняют Родион Вьюшкин, Анастасия Акатова и Иван Мамонов.
Анастасия Акатова известна зрителям по ролям в сериалах «Жуки» (16+) и «Физрук» (16+). Иван Мамонов, по его собственным словам, часто играет КГБшников и полицейских в кино. Зрители могут узнать его по таким фильмам и сериалам, как «Склифосовский» (12+), «Глухарь» (18+) и «Кентавр» (18+).
Режиссёр Дмитрий Астрахан подчеркнул, что главное в постановке — это заинтересовать зрителя.
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