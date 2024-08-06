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Системы автоматической фиксации на дорогах в Тамбовской области нуждаются в модернизации
Комитет по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обсудил модернизацию системы фиксации нарушений в Тамбовской области. Существующая система, включающая 163 комплекса (110 стационарных, 37 передвижных и 16 мобильных), устарела, и только 61 из них соответствует новым федеральным требованиям.
Недавно внесенные на федеральном уровне изменения устанавливают новые стандарты для установки и использования этих комплексов. Если системы не будут соответствовать новым требованиям, их работа станет нелегитимной и будет запрещена уже со следующего месяца. Данные таких комплексов не смогут использоваться для привлечения нарушителей ПДД к административной ответственности.
На заседании комитета также было отмечено, что 46 стационарных комплексов необходимо демонтировать и переместить на более загруженные участки дорог для предотвращения ДТП. Три комплекса нужно развернуть в другом направлении движения. Из 44 мест применения передвижных комплексов 31 требует изменения, и только 13 соответствуют новым нормативам.
В ближайшее время будет составлен детальный план-график перемещения стационарных и передвижных комплексов фото- и видеофиксации с указанием сроков и этапов работ.
Фото: Правительство Тамбовской области
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