Молодой человек получил пять лет колонии за пьяный дебош, угрозы пистолетом и нападение на полицейского 0 Ленинский районный суд города Тамбова признал 31-летнего мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершённое с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с использованием предмета, используемого в качестве оружия», и частью

Жительница Тамбова с поддельными правами устроила ДТП у памятника Лермонтову 0 5 августа на перекрёстке улиц Лермонтовской и Карла Маркса в Тамбове произошла авария, в результате которой выяснилось, что виновница управляла автомобилем с фальшивыми правами.

Системы автоматической фиксации на дорогах в Тамбовской области нуждаются в модернизации 0 Комитет по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обсудил модернизацию системы фиксации нарушений в Тамбовской области. Существующая система, включающая 163 комплекса (110 стационарных, 37 передвижных и 16 мобильных), устарела, и только 61 из них соответствует новым федеральным

В Тамбове продают старинный дом на Кронштадтской за 1 рубль 0 В Тамбове продается памятник архитектуры "Дом Михаила Попова" за символическую сумму в 1 рубль. Здание расположено по адресу Кронштадтская, 35 и находится в крайне запущенном состоянии: крыши нет, второй этаж обрушен, окна заколочены досками.

Юрий Клинков ушел в отставку с должности замглавы администрации Тамбова 0 Пресс-служба администрации Тамбова подтвердила, что Юрий Клинков покинул пост заместителя главы администрации областного центра. Его данные также были удалены с официального сайта администрации.

Предприниматель осуждён за мошенничество при благоустройстве парка-набережной в Мичуринске 0 В Мичуринске 37-летний житель был признан виновным в мошенничестве по ч. 6 ст. 159 УК РФ. Преступление заключалось в преднамеренном неисполнении договорных обязательств в крупном размере в рамках предпринимательской деятельности.

Жильцы дома по ул. Чичканова, 131 в Тамбове снова обращаются в прокуратуру 0 Жители многоэтажного дома № 131 на улице Чичканова в Тамбове продолжают сталкиваться с затянувшимися проблемами капитального ремонта фасада их здания. Несмотря на многолетние попытки и множество выявленных нарушений, ситуация остается нерешенной.

В Мичуринске прошел День ВДВ 0 В этом году знаменитой «крылатой пехоте» исполнилось 94 года. Как обычно, этот день отметили в Мичуринске с размахом. По уже сложившейся доброй традиции, началось празднование с автопробега. Колонна из нескольких десятков машин проехала по улицам города.

Администрацию Кирсанова планируют привлечь к субсидиарной ответственности 0 На юге Тамбова с 5 по 18 августа отключат горячую воду из-за реконструкции участка трубопроводной сети от котельной по улице Советской, 43. Это временное отключение коснется даже социальных объектов, таких как детские сады "Звёздный", "Берёзка", "Ручеек", детский центр "Возрождение", гимназия № 12

Выставлено на продажу месторождение песка за 2 млрд рублей 0 Месторождение жирных формовочных песков в черте Тамбова выставлено на продажу за 2 млрд рублей. Помимо жирных песков, здесь добывают кварцевые формовочные и стекольные пески, согласно объявлению. Лицензия на добычу действительна до 2036 года. В настоящее время предприятие функционирует, и его штат

ООО «РКС-Тамбов» задерживает своевременную сдачу дороги 0 Проблемы с водоснабжением задерживают сдачу дороги в Тамбове. 1 августа заместитель главы Тамбовской области Евгений Зименко провёл выездные совещания по вопросам дорожного строительства на улицах Советская и Запрудная, включённых в федеральную программу «Стимул». Хотя дорожные работы завершены,

В Тамбове начали назначать новых руководителей советов микрорайонов без собрания с горожанами 0 Администрация города Тамбова произвела перераспределение "советов микрорайонов" и сменила их руководство без проведения собраний и учета мнения депутатов. Например, ранее председателем совета микрорайона "Вознесенский" был Илья Жаринов, известный своей активной позицией и защитой интересов местных

Под Тамбовом произошло ДТП с участием 7 автомобилей 0 На Северном обходе Тамбова вчера вечером произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Колонна автомобилей остановилась на светофоре в районе Татаново, когда сзади врезался Volkswagen Passat CC. Удар был настолько сильным, что шесть автомобилей получили технические повреждения: LADA

Продают вместе с общежитием бывшее здание Мичуринского университета 0 На аукцион выставлены два имущественных комплекса, ранее принадлежавших Мичуринскому государственному аграрному университету, общей стоимостью 35,2 млн рублей. Об этом сообщила структура Дом.РФ.

В Тамбове сорван срок выполнения работ по благоустройству Пионерского парка 0 Как и ожидалось с момента заключения контракта с организацией ООО «СУ-1», имеющей сомнительную репутацию, благоустройство очередной общественной территории оказалось провалено. Срок сдачи Пионерского парка на одноимённой улице Тамбова истёк 1 августа, но выполнена лишь малая часть работ.

ОАО «Токаревская птицефабрика» согласилось возместить ущерб за повреждение автомобиля 0 Истец обратилась в суд с требованием о возмещении ответчиком ОАО «Токаревская птицефабрика» материального ущерба, указывая, что на её автомобиль, который стоял на территории ответчика, произошел сход снежной массы с крыши здания, в результате чего её автомобилю были причинены механические

Вместо ремонта детских площадок в Тамбове, городская администрация практикует их демонтаж 0 Жители неоднократно обращались в нашу редакцию с жалобами на неудовлетворительное состояние детских площадок и малых архитектурных форм во дворах, находящихся в муниципальной собственности. Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров направил запросы в прокуратуру и городскую

Спустя 45 лет в Мичуринске раскрыли дело об убийстве женщины 0 Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области раскрыли убийство, совершённое 45 лет назад в городе Мичуринске. В пресс-службе ведомства сообщили, что в сентябре 1979 года на Привокзальной площади Мичуринска было обнаружено тело женщины 1936 года рождения с тяжёлыми

За полгода «ТСК» заплатила более 400 миллионов рублей налогов 0 За первое полугодие 2024 года АО «Тамбовская сетевая компания» перечислило в бюджеты разных уровней 448,54 млн рублей, что почти на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет прирост около 65 млн рублей в абсолютном выражении.

Передача автогородка Центру внешкольной работы: попытка улучшить обучение ПДД или формальность? 0 Городская администрация Тамбова приняла решение передать «Автогородок», расположенный на бульваре Энтузиастов, Центру внешкольной работы. Власти объясняют это необходимостью углубить обучение правилам дорожного движения среди детей, утверждая, что Центр справится с этой задачей лучше и сможет