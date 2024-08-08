Представили регоператора объяснили, почему в регионе образуются стихийные свалки 0 В последнее время жители Тамбова всё чаще жалуются на стихийные свалки, которые появляются в разных частях города и остаются без должного внимания, даже со стороны оператора по сбору твёрдых коммунальных отходов. В АО «ТСК» объяснили причины такой ситуации.

ТГУ подписал соглашение со Следственным управлением о сотрудничестве 0 Державинский университет и Следственное управление Следственного комитета РФ по Тамбовской области заключили соглашение о сотрудничестве, целью которого является содействие трудоустройству студентов и выпускников университета, а также удовлетворение потребностей Следственного управления в

Приостановлена работа кафе «Узбечка» в Рассказово из-за кишечной инфекции 0 Рассказовский районный суд постановил приостановить деятельность кафе «Узбечка» в городе Рассказово из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщила объединённая пресс-служба судов Тамбовской области. Заведение будет закрыто на 45 суток.

Домкомы Тамбова предложили избирать руководителей советов микрорайонов путем голосования 0 8 августа состоялось первое заседание обновленного совета микрорайона «Вознесенский» в Тамбове, который был сформирован на базе расформированных ранее советов. В состав нового совета вошли не только территории пятого избирательного округа, но и ряд других районов, включая часть микрорайона «ТЭЦ».

В Правительстве Тамбовской области пояснили сообщения о воздушной тревоге 0 Рано утром в четверг жители Тамбова получили сообщение о воздушной тревоге. В 7:16 в приложении МЧС появилось уведомление: «Красный уровень — воздушная тревога». Спустя три часа МЧС объявило об отбое тревоги.

Первый звонок для школьников прозвенит 2 сентября 0 В этом году День знаний выпадает на воскресенье, поэтому общешкольные линейки в образовательных учреждениях города будут проведены в понедельник, 2 сентября.

Заведующая аптечным пунктом признана виновной в получении взятки 0 Октябрьский районный суд Тамбова признал бывшую заведующую аптечным пунктом областного медучреждения Татьяну Воробьёву виновной в получении взятки по части 3 статьи 290 УК РФ. Ей было назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также суд запретил

В Сампурском районе подрядчик нарушил сроки ремонта дороги 0 Прокуратура Сампурского района провела проверку соблюдения законодательства при реконструкции автомобильной дороги на улице Дружбы в поселке Сатинка. Проект стоимостью более 36 миллионов рублей должен быть завершен к 31 августа 2024 года.

В Сампурском районе подрядчик нарушил сроки ремонта дороги 0 Прокуратура Сампурского района провела проверку соблюдения законодательства при реконструкции автомобильной дороги на улице Дружбы в поселке Сатинка. Проект стоимостью более 36 миллионов рублей должен быть завершен к 31 августа 2024 года.

«Российский Союз ветеранов Афганистана» отмечен благодарностью за поддержку солдат в зоне СВО 0 24 февраля 2022 г. президент России В.В. Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. С самых первых дней ветераны боевых действий под руководством Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

Содержание госслужащих области в первом полугодии 2024 года обошлось в 700 млн рублей 0 Согласно распоряжению областного правительства о публикации данных об исполнении бюджета и численности государственных служащих и работников госучреждений, размещённому на сайте тамбовского Минфина, в первом полугодии 2024 года на содержание государственных гражданских служащих в Тамбовской области

Молодой человек получил пять лет колонии за пьяный дебош, угрозы пистолетом и нападение на полицейского 0 Ленинский районный суд города Тамбова признал 31-летнего мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершённое с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с использованием предмета, используемого в качестве оружия», и частью

Жительница Тамбова с поддельными правами устроила ДТП у памятника Лермонтову 0 5 августа на перекрёстке улиц Лермонтовской и Карла Маркса в Тамбове произошла авария, в результате которой выяснилось, что виновница управляла автомобилем с фальшивыми правами.

Системы автоматической фиксации на дорогах в Тамбовской области нуждаются в модернизации 0 Комитет по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обсудил модернизацию системы фиксации нарушений в Тамбовской области. Существующая система, включающая 163 комплекса (110 стационарных, 37 передвижных и 16 мобильных), устарела, и только 61 из них соответствует новым федеральным

В Тамбове продают старинный дом на Кронштадтской за 1 рубль 0 В Тамбове продается памятник архитектуры "Дом Михаила Попова" за символическую сумму в 1 рубль. Здание расположено по адресу Кронштадтская, 35 и находится в крайне запущенном состоянии: крыши нет, второй этаж обрушен, окна заколочены досками.

Юрий Клинков ушел в отставку с должности замглавы администрации Тамбова 0 Пресс-служба администрации Тамбова подтвердила, что Юрий Клинков покинул пост заместителя главы администрации областного центра. Его данные также были удалены с официального сайта администрации.

Предприниматель осуждён за мошенничество при благоустройстве парка-набережной в Мичуринске 0 В Мичуринске 37-летний житель был признан виновным в мошенничестве по ч. 6 ст. 159 УК РФ. Преступление заключалось в преднамеренном неисполнении договорных обязательств в крупном размере в рамках предпринимательской деятельности.

Жильцы дома по ул. Чичканова, 131 в Тамбове снова обращаются в прокуратуру 0 Жители многоэтажного дома № 131 на улице Чичканова в Тамбове продолжают сталкиваться с затянувшимися проблемами капитального ремонта фасада их здания. Несмотря на многолетние попытки и множество выявленных нарушений, ситуация остается нерешенной.

В Мичуринске прошел День ВДВ 0 В этом году знаменитой «крылатой пехоте» исполнилось 94 года. Как обычно, этот день отметили в Мичуринске с размахом. По уже сложившейся доброй традиции, началось празднование с автопробега. Колонна из нескольких десятков машин проехала по улицам города.

Администрацию Кирсанова планируют привлечь к субсидиарной ответственности 0 На юге Тамбова с 5 по 18 августа отключат горячую воду из-за реконструкции участка трубопроводной сети от котельной по улице Советской, 43. Это временное отключение коснется даже социальных объектов, таких как детские сады "Звёздный", "Берёзка", "Ручеек", детский центр "Возрождение", гимназия № 12