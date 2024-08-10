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Росгвардейцы изъяли у охотников 20 единиц оружия
В Тамбовской области сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии, совместно с природоохранными структурами, провели оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие», приуроченное к началу осенне-зимнего сезона охоты.
В течение трех дней росгвардейцы проверили более 200 владельцев оружия. В результате было выявлено свыше 30 нарушений, изъято 20 единиц оружия и аннулировано более 10 лицензий и разрешений. Кроме того, одна единица охотничьего гладкоствольного оружия была добровольно сдана, изъятая из незаконного оборота.
Фото: управления Росгвардии по Тамбовской области
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В Тамбовской области сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии, совместно с природоохранными структурами, провели оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие», приуроченное к началу осенне-зимнего сезона охоты.
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