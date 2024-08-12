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На Набережной в Тамбове снова течёт канализация

Вчера, 12:25
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На Набережной в Тамбове снова течёт канализацияВозле моста, расположенного рядом с Парком культуры и отдыха в Тамбове, вновь зафиксирована утечка сточных вод из коллектора, которые стекали прямо в реку Цна. Инцидент был подтвержден видео, опубликованным «ПроТамбовом».

Представители компании «РКС-Тамбов» сообщили, что в настоящее время на улице Набережной ведутся работы по реконструкции канализационного коллектора. Подрядная организация занимается подготовкой для прокладки трубопровода методом горизонтально-направленного бурения, что позволяет избежать вскрытия грунта. На период проведения работ у моста была установлена перекачивающая станция, из которой утром произошла утечка сточных вод. Причиной утечки, по данным компании, стал бытовой мусор, забивший механизмы станции, что потребовало временной остановки системы для очистки.

Специалисты регионального министерства экологии и природных ресурсов посетили место происшествия и подтвердили, что утечка связана с проводимым ремонтом. Временная передача части стоков через колодцы, не связанные с трубами, может приводить к проливам. В настоящее время утечка устранена.

Фото: «ПроТамбов»
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