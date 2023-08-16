Сроки реконструкции коллектора на ул. Подвойского снова сдвигаются 0 Реконструкция канализационного коллектора на улице Подвойского в Тамбове, которая уже создала много проблем местным жителям снова откладывается. Как указывает компания-концессионер "РКС-Тамбов" в своих заявлениях, они столкнулись с новыми трудностями в процессе замены канализационного коллектора на

Областная больница получила новое оборудование для реабилитации 0 Медицинское подразделение в Тамбовской областной больнице успешно приобрело новое медицинское оборудование, предназначенное для проведения процедур транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). Этот инновационный метод направлен на активацию нервных клеток в поврежденных областях мозга,

Прокуратура добивается выплат пенсий беженцам из ДНР и ЛНР 0 Прокуратура Ленинского района Тамбова провела анализ обращений двух граждан из Донецкой и Луганской Народных Республик. По результатам проверки было установлено, что указанным гражданам не были произведены пенсионные выплаты, что противоречит указу Президента Российской Федерации от 27.08.2022 года

Тамбовчан просят воздержаться от полетов на воздушных шарах над военными объектами 0 В Тамбове, как и в других населенных пунктах области, расположены военные объекты. На данный момент на территориях воинских частей действуют пункты воздушного наблюдения, задачей которых также является предотвращение нелегальных полетов. По этой причине Тамбовчан просят воздержаться от полетов на

В селе Бокино родители утопили младенца в ведре 0 В Тамбовской области правоохранительные органы задержали мужчину, который убил ребенка. Сообщает об этом информационный канал РЕН ТВ.

В сфере охотпользования Тамбовской области произошли кадровые назначения 0 Выполнять обязанности заместителя министра экологии и природных ресурсов области, а также возглавлять управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира будет Владимир Разводов. Должность директора в учреждении "Тамбовохота" займет Андрей Кириллов. Об этом сообщила

Капремонт многоквартирных домов в общем котле не зависит от собираемости взносов 0 Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, получил ответ из прокуратуры по поводу его обращения относительно возможности чиновников отказаться от ремонта общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в "общем котле", под предлогом недостаточной собираемости взносов в конкретных

Экс-чиновники предстанут перед судом за выдачу поддельных удостоверений 0 Расследование уголовного дела, касающегося бывших должностных лиц, которые ранее занимали позиции начальника и главного госинспектора в региональном управлении технического надзора департамента государственного жилищного, строительного и технического надзора (контроля) в Тамбове завершено.

В Петровском округе пройдет «Фруктовый вернисаж» 0 В селе Дубовое, в Петровском округе, 19 августа состоится яркий фестиваль "Фруктовый вернисаж" (0+), который приглашает всех желающих на гастрономическое торжество. Начало мероприятия запланировано на 10:00. Гостей ожидают разнообразные площадки с увлекательными мероприятиями.

Недостаточное давление в системе водоснабжения стало проблемой для дома на ул. Кавалерийской 0 Согласно информации, опубликованной в издании «ПРАВО68», начиная с 1 августа, в доме, расположенном по адресу улица Кавалерийская, дом № 5а, возникли проблемы с водоснабжением.

В Тамбове расчистят участок Студенца 0 Министерство экологии Тамбовской области объявило конкурс на выполнение работ по очистке участка реки Студенец от Рассказовского шоссе до устья в районе дачных массивов. Начальная стоимость предполагаемых работ составляет 4,9 миллиона рублей. Результаты аукциона будут подведены к 22 августа.

В Моршанском округе произошло крупное ДТП со смертельным исходом 0 В Моршанском районе Тамбовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое человек погибли, а еще один был доставлен в больницу с различными травмами.

Пьяная блогерша убила голубя в Тамбове 0 В настоящее время ведется расследование инцидента по факту жестокого обращения с животными.

Фонд капремонта нарушил срок ремонта многоквартирного дома в Тамбове 0 Одна из жительниц Тамбова обратилась к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину, с вопросом о том, что капитальный ремонт многоквартирного дома на улице Гагарина, 147, не был проведен.

Тамбовский «Спартак» завершил вничью игру с «Кватном» 0 «Спартак»из Тамбова завершил вничью гостевой матч с обнинском «Квантом» в четвёртом туре LEON — Первенства по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион Б».

Сроки завершения ремонта института С.В. Рахманинова снова откладываются 0 Планы по завершению ремонта на объекте культурного наследия, а именно в здании Тамбовского музыкально-педагогического института имени С.В. Рахманинова, вновь подверглись пересмотру. Соответствующую информацию о переносе сроков можно прочитать в комментариях, опубликованных на официальной странице

Доктор медицинских наук призвал ужесточить контроль при поступлении продуктов в магазины 0 Доктор медицинских наук, профессор Павел Савилов призвал ужесточить контроль при поступлении продуктов питания в магазины в своем интервью изданию «ПРАВО68», где обсуждается тема выявления в мясной продукции отечественных предприятий содержания остатков лекарственных препаратов.

В Тамбовской области сократилась розничная торговля 0 В первом полугодии текущего года объем розничной торговли в Тамбовской области уменьшился на 5%, достигнув отметки в 117 миллиардов рублей. Согласно информации, предоставленной Тамбовстатом, продажи пищевых товаров, включая напитки и табачные изделия, сократились на 4,9% по сравнению с аналогичным

В Тамбове службы продолжают борьбу с крысами 0 Сотрудники МБУ "Дирекция городского хозяйства" сегодня провели очередную операцию по дератизации на улице Сабуровской в Тамбове. Ранее в этом районе, около жилого комплекса, мусорной площадки и гаражного кооператива, были обнаружены крысы.