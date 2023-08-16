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Сроки реконструкции коллектора на ул. Подвойского снова сдвигаются

Сегодня, 14:15
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Сроки реконструкции коллектора на ул. Подвойского снова сдвигаютсяРеконструкция канализационного коллектора на улице Подвойского в Тамбове, которая уже создала много проблем местным жителям снова откладывается, - сообщает "ПроТамбов". Как указывает компания-концессионер "РКС-Тамбов", они столкнулись с новыми трудностями в процессе замены канализационного коллектора на пересечении улиц Подвойского и Чичканова. Оказывается, что произошла ещё одна утечка воды из чугунного водовода диаметром 400 мм, который проходит поблизости. Причина этой ситуации – серьезный износ данной трубы.

Как видим, что-то в очередной раз пошло не так, хотя ранее руководство ООО "РКС-Тамбов" уже получило представление о необходимости исправления нарушений в процессе реконструкции канализационного коллектора на улице Подвойского. Было даже возбуждено административное дело согласно статье 8.1 КоАП РФ (не соблюдение экологических требований).

После обращения депутата Тамбовской городской Думы Артёма Александрова в защиту интересов жителей, которые уже продолжительное время ожидают завершения работ по реконструкции коллектора и вынуждены вдыхать испарения канализации, прокуратура провела проверку. Эта проверка установила, что долгий период бездействия и неправильно выполненные исследования реконструируемого главного коллектора привели к пересмотру проектной документации, увеличению сроков работ и множеству аварий на системах водоотведения в указанной области. Остаётся неизвестным, будут ли предприняты какие-либо меры в отношении коммунальных работников из-за повторных задержек в сроках.
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Сроки реконструкции коллектора на ул. Подвойского снова сдвигаются

Сегодня, 14:15
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Реконструкция канализационного коллектора на улице Подвойского в Тамбове, которая уже создала много проблем местным жителям снова откладывается. Как указывает компания-концессионер "РКС-Тамбов" в своих заявлениях, они столкнулись с новыми трудностями в процессе замены канализационного коллектора на

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