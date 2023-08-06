При реконструкции коллектора на ул. Подвойского выявлены серьезные нарушения Комментариев: 0



Продолжительный ремонт, затянувшийся на полгода, сопровождается неприятным запахом канализационных испарений и шумом, исходящим от круглосуточно работающих дизельных станций (насосов), задействованных в откачке нечистот. Это создает неприятные условия для местных жителей и представляет угрозу их безопасности.



Особое внимание было уделено длительному бездействию и недостаточной тщательности при обследовании реконструируемого магистрального коллектора, что привело к корректировке проектной документации и увеличению сроков работ. Кроме того, такая неправильная подготовка и выполнение работ стала причиной многочисленных аварий на сетях водоотведения на указанном участке.



В связи с обнаруженными нарушениями, прокуратура обратилась с представлением об устранении всех выявленных недостатков законного порядка к руководству ООО «РКС-Тамбов». Кроме того, в отношении должностного лица ООО «РКС-Тамбов» было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая касается несоблюдения экологических требований.



Предприятие ООО «РКС-Тамбов» заявило, что завершит все работы к концу августа текущего года.



«Надеюсь, что это станет уроком, как для ООО «РКС-Тамбов», так и администрации города. Нельзя недолжным образом подходить к такой важной работе и тем более создавать неудобства горожанам», — прокомментировал ситуацию депутат Александров. В результате проверки, проведенной прокуратурой, были выявлены серьезные нарушения в процессе реконструкции канализационного коллектора на улице Подвойского в городе Тамбове. Эту информацию подтвердило надзорное ведомство в своем ответе на обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который направил его в интересах местных жителей.Продолжительный ремонт, затянувшийся на полгода, сопровождается неприятным запахом канализационных испарений и шумом, исходящим от круглосуточно работающих дизельных станций (насосов), задействованных в откачке нечистот. Это создает неприятные условия для местных жителей и представляет угрозу их безопасности.Особое внимание было уделено длительному бездействию и недостаточной тщательности при обследовании реконструируемого магистрального коллектора, что привело к корректировке проектной документации и увеличению сроков работ. Кроме того, такая неправильная подготовка и выполнение работ стала причиной многочисленных аварий на сетях водоотведения на указанном участке.В связи с обнаруженными нарушениями, прокуратура обратилась с представлением об устранении всех выявленных недостатков законного порядка к руководству ООО «РКС-Тамбов». Кроме того, в отношении должностного лица ООО «РКС-Тамбов» было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая касается несоблюдения экологических требований.Предприятие ООО «РКС-Тамбов» заявило, что завершит все работы к концу августа текущего года.— прокомментировал ситуацию депутат Александров.



