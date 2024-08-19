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В Тамбовской области хотят создать две новые особо охраняемые территории
В Тамбовской области планируется создание двух новых особо охраняемых природных территорий в этом году. Об этом на совещании в Правительстве области сообщил руководитель Дирекции особо охраняемых природных территорий Александр Пантелеев. В настоящее время под охраной дирекции находятся государственный заповедник, четыре биологических заказника и 103 памятника природы, охватывающих 4% территории области.
Егеря активно занимаются охраной и биотехническими работами, что за последние 10 лет позволило сформировать устойчивые популяции таких животных, как лось, барсук, заяц-русак и косуля. Для обеспечения сохранности охраняемых территорий проводится работа по установлению границ охранных зон и их постановке на кадастровый учёт.
В рамках развития экологического туризма планируется создание двух новых туристических маршрутов в биологических заказниках «Моршанский» и «Нижневоронинский». С 2025 года планируется сотрудничество с туроператорами для привлечения туристов. Дополнительно, создание Центра охраны хищных птиц и запуск проекта «Русский сокол» помогут сохранить редкие виды соколообразных и совообразных птиц, одновременно увеличивая интерес туристов к природному наследию региона.
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В Тамбовской области планируется создание двух новых особо охраняемых природных территорий в этом году. Об этом на совещании в Правительстве области сообщил руководитель Дирекции особо охраняемых природных территорий Александр Пантелеев. В настоящее время под охраной дирекции находятся
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