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» » В Мичуринске задержали продавца, похитившего полмиллиона рублей из кассы магазина

В Мичуринске задержали продавца, похитившего полмиллиона рублей из кассы магазина

Сегодня, 13:01
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В Мичуринске сотрудники ОМВД задержали мужчину, подозреваемого в краже крупной суммы денег из кассы магазина на улице Интернациональной. Установлено, что 524 тысячи рублей похитил 31-летний продавец, который работал в этом магазине более десяти лет и пользовался доверием руководства. Воспользовавшись ослаблением контроля за выручкой, сотрудник присвоил деньги.

Хищение было раскрыто благодаря детальному анализу финансовой документации. При задержании мужчина признал свою вину. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), и подозреваемому предстоит возместить материальный ущерб.
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