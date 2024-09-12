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АО «ТСК» на месяц снизит цену на вывоз мусора вне рамок ТКО
Сегодня, 08:34
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С 13 сентября по 13 октября жители Тамбовской области могут воспользоваться скидкой на вывоз крупногабаритного мусора в рамках акции, организованной региональным оператором по вывозу ТКО «Тамбовская сетевая компания».
Акция распространяется на такие виды отходов, которые не входят в стандартную платёжку ЖКХ, как автомобильные шины, ветки и остатки стройматериалов.
— Если у вас запланирован ремонт в квартире, уборка в гараже или на даче, и необходимо избавиться от ненужного мусора, наша акция позволит сделать это по сниженной цене. В случае, если у вас недостаточно отходов для целого бункера, можно объединиться с соседями, которым также требуется вывоз крупногабаритного мусора, — сообщается на сайте компании.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (475) 247-07-58. Операторы работают ежедневно с 8:00 до 20:00, включая выходные дни.
Фото: vk.com/tsktmb
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