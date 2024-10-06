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Особый противопожарный режим в Тамбовской области продлён до 1 ноября
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров объявил о продлении особого противопожарного режима в регионе до 1 ноября. На оперативном совещании он подчеркнул, что сухая и тёплая погода способствует распространению огня, и призвал жителей воздержаться от разведения костров и сжигания сухой растительности.
Изначально режим был введён до 11 октября, но в связи с повышенной пожароопасностью его продлили. Власти напоминают, что в этот период запрещено использование открытого огня, разведение костров в лесах, на дачных участках и сельскохозяйственных землях.
За нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы: от 10 до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 до 60 тыс. для должностных лиц, от 60 до 80 тыс. для предпринимателей и от 400 до 800 тыс. рублей для юридических лиц.
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