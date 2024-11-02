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Суд Тамбовской области принял решение о выдворении двух иностранцев за нарушение миграционного законодательства
В Тамбовской области завершилось разбирательство по делу о нарушении миграционного законодательства, в котором фигурантами стали двое граждан из одной из среднеазиатских республик. Тамбовский районный суд признал мужчин виновными в несоблюдении установленных законом требований и постановил их выдворение за пределы Российской Федерации.
Нарушители были задержаны полицейскими в ходе плановых рейдовых мероприятий, проводимых на территории Тамбовского округа. Как выяснилось, после прибытия в Россию они не выполнили обязательные требования: не прошли экзамен на знание русского языка, необходимый для легального проживания, и, соответственно, не получили необходимый сертификат. Кроме того, по истечении разрешенного периода они не предприняли попыток продлить свой статус на территории страны, не обратившись в миграционную службу.
На суде задержанные полностью признали свою вину. В ходе слушания обоим подсудимым потребовались услуги переводчика, поскольку их знание русского языка оказалось недостаточным даже для базового понимания процесса.
Суд назначил каждому из задержанных штраф в размере 2 тысяч рублей. После уплаты штрафа они будут депортированы из страны.
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