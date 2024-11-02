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МЧС предупредило жителей Тамбовской области о сильном снеге и штормовом ветре 4 ноября
Сегодня, 08:57
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МЧС России по Тамбовской области предупредило местных жителей о резком ухудшении погодных условий 4 ноября. С выходом активного циклона в регионе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, возможен сильный снег, местами до 10 мм. Ожидается образование временного снежного покрова толщиной от 4 до 7 см. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, местами возможны налипание мокрого снега, гололедные явления и гололедица на дорогах. Ночные температуры воздуха будут варьироваться от -1 до -6°С, а днем составят от -3 до +2°С.
Специалисты предупреждают, что из-за сильного ветра и снега могут возникнуть разрушения инженерных сооружений, обрывы электропроводов, повреждения дорожных покрытий и мостов, а также повреждения жилых и промышленных объектов.
Жителям рекомендуют проявлять осторожность вблизи проезжей части, выбирать обувь с нескользящей подошвой, а пожилым людям использовать трости для большей устойчивости. Опасные зоны, такие как ветхие строения, крыши зданий и старые деревья, стоит обходить стороной.
Фото: Сергей Ушанёв / группа "Красивый Тамбов", vk.com
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