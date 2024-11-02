МЧС предупредило жителей Тамбовской области о сильном снеге и штормовом ветре 4 ноября 0 МЧС России по Тамбовской области предупредило местных жителей о резком ухудшении погодных условий 4 ноября. С выходом активного циклона в регионе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, возможен сильный снег, местами до 10 мм. Ожидается образование временного снежного покрова толщиной от 4

Тамбовская область оказалась в «средней группе» по реализации нацпроекта «Производительность труда» 0 По итогам 2023 года Тамбовская область не вошла в число регионов-лидеров по реализации национального проекта «Производительность труда», а заняла место в «средней группе» вместе с 19 другими субъектами. Данный рейтинг был подготовлен Министерством экономического развития РФ совместно с Федеральным

Суд Тамбовской области принял решение о выдворении двух иностранцев за нарушение миграционного законодательства 0 В Тамбовской области завершилось разбирательство по делу о нарушении миграционного законодательства, в котором фигурантами стали двое граждан из одной из среднеазиатских республик. Тамбовский районный суд признал мужчин виновными в несоблюдении установленных законом требований и постановил их

В Тамбовскую область пришли холода 0 На этой неделе Тамбовская область находится во власти неустойчивой осенней погоды: пасмурное небо, дождевые тучи и прояснения сменяют друг друга, а холодные ночи уже принесли первые заморозки. В пятницу и субботу особенно усилился западный ветер, достигая порывов до 22 м/с.

Глава Тамбовской области проверил ход ремонта теплосетей в Котовске 0 Губернатор Тамбовской области Максим Егоров посетил Котовск, чтобы проконтролировать выполнение своего поручения по устранению проблем с отоплением в доме на улице Посконкина, 8Б. Из-за аварии на теплосетях температура в квартирах снизилась до +18,5 °C. Причиной стало повреждение старых труб,

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело о хищении средств, выделенных на благоустройство скверов 0 Прокуратура Мичуринска сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении компании ООО «СУ-1» из Липецка по факту хищения более 1,7 млн рублей, выделенных на благоустройство скверов в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В 2023 году организация получила контракт на сумму свыше 29 млн рублей

Скандал с благоустройством сквера Баратынского в Тамбове обостряется: сроки вновь не выполнены 0 В Тамбове продолжает нарастать возмущение жителей вокруг благоустройства сквера Баратынского, - сообщает «ПроТамбов». Первоначально работы должны были завершиться к 1 сентября, но подрядчик ООО «Тамос» расторг контракт, сославшись на невозможность выполнения условий в срок из-за непредвиденных

В Мичуринске возбуждено уголовное дело о хищении средств на нацпроекте «Жилье и городская среда» 0 ОМВД России по городу Мичуринску Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту хищения 1,7 млн рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По информации прокуратуры, дело возбуждено по статье 159 УК РФ, ч. 4, предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Личность

Оксана Мордасова возглавила Никифоровский муниципальный округ в Тамбовской области 0 Совет депутатов Никифоровского муниципального округа Тамбовской области единогласно избрал Оксану Мордасову на должность главы округа. Решение о её назначении поддержали все 15 депутатов, как сообщил губернатор Максим Егоров.

Тамбовский областной суд утвердил национализацию активов SPI Group, принадлежащих Юрию Шефлеру 0 Областной суд в Тамбове поддержал ранее вынесенное решение районного суда о передаче в государственную собственность активов международного алкогольного холдинга SPI Group, которым владеет Юрий Шефлер, владелец брендов Stolichnaya и Moskovskaya. Информация о том, по чьей жалобе суд рассматривал

Ветераны Мичуринска продолжают поддерживать участников СВО 0 Более двух с половиной лет ветераны Мичуринского отделения Тамбовской области, входящего в «Российский Союз ветеранов Афганистана», активно занимаются сбором и отправкой гуманитарных грузов для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Как люди, прошедшие через испытания

Назначен новый прокурор Мичуринского района 0 Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Мичуринского района на срок пять лет назначен младший советник юстиции Алексей Викторович Лебедев. Он сменил на этом посту Юрия Плужникова.

Скорая помощь в Тамбовской области переходит под единое руководство 0 С 1 ноября отделения скорой помощи всех центральных районных больниц (ЦРБ) Тамбовской области передаются в подчинение областной станции скорой помощи и медицины катастроф. В связи с этой реорганизацией прежние городские номера для приёма вызовов более не функционируют.

В Тамбове возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки полицейскому 0 Следственное управление Следственного комитета РФ по Тамбовской области начало уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке дать взятку должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Арбитражный суд продлил конкурсное производство в отношении управляющей компании «Новый дом» до апреля 2025 года 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял решение продлить срок конкурсного производства в отношении управляющей компании «Новый дом» до 15 апреля 2025 года. Это стало возможным по запросу конкурсного управляющего Ксении Спириной, которая отметила, что конкурсная масса ещё не сформирована

В Мичуринске расторгли контракт с подрядчиком на благоустройство исторической улицы Советской 0 Администрация Мичуринска расторгла договор с подрядчиком, выполнявшим работы по благоустройству исторической части улицы Советской. Контракт на сумму более 95 млн рублей был заключён в марте 2023 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Средства город получил благодаря победе во

В Тамбове коммунальные разрытия на улице Мичуринской остаются незакрытыми 0 В Тамбове на улице Мичуринской, в районе дома № 72, уже пять месяцев зияет огромная яма, вырытая для замены старых труб. Эта коммунальная разрытия шириной в весь тротуар и протяжённостью около 50 метров оставила жителей и активистов регионального Народного фронта в недоумении.

В Уварове завершают рекультивацию полигона в рамках нацпроекта «Экология» 0 В городе Уварово Тамбовской области подходят к завершению работы по рекультивации полигона площадью 8 гектаров в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Министр экологии и природных ресурсов области Алла Албегова сообщила в своем телеграм-канале, что объект планируют

Жители Тамбова обеспокоены ситуацией с бездомными собаками: отлов животных откладывается до конца ноября 0 Проблема бездомных собак остаётся острой в Тамбове, где местные жители регулярно сталкиваются с крупными стаями безнадзорных животных. Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», бездомные собаки появляются почти во всех районах города, вызывая опасения у горожан. Так, одна из местных жительниц, Елена

Тамбов вводит туристический налог на проживание в гостиницах 0 С начала 2024 года в Тамбове вводится туристический налог для гостей города, которые остаются в местных гостиницах более чем на сутки. Новая ставка, утверждённая городской думой, составит 1% от стоимости проживания. К 2029 году планируется постепенное увеличение налога до 5%. В то же время