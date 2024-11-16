Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Зри в корень!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Завершение работ по реконструкции коллектора на Набережной в Тамбове снова откладывается

В Тамбове возбуждено уголовное дело против компании, уклонившейся от строительства школы в Бокино

Новый врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов приедет в регион 6 ноября

Глава Тамбовской области Максим Егоров ушел в отставку

Ветераны Мичуринска продолжают поддерживать участников СВО

В Тамбовской области на дороги, развалившиеся после сдачи, потратили 2,3 млрд рублей

Массовая гибель рыбы в Тамбовской области: более 8,5 тысяч рыб погибло в пруду Рогатый

Юридический институт ТГТУ отметил 30-летний юбилей

В Тамбовском гарнизонном суде началось рассмотрение дела бывшего командующего 58-й армией генерала Попова

Бывшего директора «Первомайскхиммаш» планируют привлечь к субсидиарной ответственности по долгам на 279,6 млн рублей

В Тамбове ушёл из жизни известный архитектор и преподаватель Александр Куликов

В Тамбове отметили 155-летие Махатмы Ганди памятным вечером в Краеведческом музее

» » В Тамбове подростка осудили за избиение мужчины, приведшее к его смерти

В Тамбове подростка осудили за избиение мужчины, приведшее к его смерти

Вчера, 09:07
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове подростка осудили за избиение мужчины, приведшее к его смертиТамбовский суд вынес приговор 16-летнему юноше, признанному виновным в избиении 54-летнего мужчины, которое завершилось его смертью. Трагедия произошла в феврале этого года в помещении круглосуточного магазина, где между подростком и мужчиной, известным местным жителям как «цыган», вспыхнул конфликт.

По версии следствия, мужчина, не имеющий постоянного места жительства, пытался переночевать в тёплом помещении, что не понравилось подростку. По словам самого обвиняемого, мужчина оскорбил его, из-за чего он избил потерпевшего.

Суд признал подростка виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ, квалифицировав его действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, что повлекло смерть потерпевшего по неосторожности.

С учётом возраста обвиняемого и всех обстоятельств дела ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Как сообщили в областной прокуратуре, приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: СУ СК России по Тамбовской области
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Вынесен приговор подростку, который избил одноклассника

Пьяная ссора привела к убийству отца

Драка односельчан закончилась трагично

В Уметском районе мужчина до смерти избил сожительницу

Житель г. Рассказово осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровь ...

Приговор в отношении отца, совершившего убийство сына, вступил в законную с ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбове провели рейд по выявлению нарушений воинского учёта среди натурализованных граждан

Вчера, 09:21
0
Сотрудники военного следственного отдела по Тамбовскому гарнизону совместно с представителями военных комиссариатов провели очередной рейд в Тамбове. Основной целью мероприятия стало противодействие незаконной миграции и проверка лиц, получивших российское гражданство, на соблюдение обязанностей по

В Тамбове подростка осудили за избиение мужчины, приведшее к его смерти

Вчера, 09:07
0
Тамбовский суд вынес приговор 16-летнему юноше, признанному виновным в избиении 54-летнего мужчины, которое завершилось его смертью. Трагедия произошла в феврале этого года в помещении круглосуточного магазина, где между подростком и мужчиной, известным местным жителям как «цыган», вспыхнул

Коммунальная авария оставила посёлок без воды на 23 часа: прокуратура оштрафовала виновных

Вчера, 09:01
0
Прокуратура Тамбовского района установила, что жители посёлка Строитель городского округа Тамбов столкнулись с нарушением нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

Тамбовский суд отказал осуждённому в переводе в колонию строгого режима

Вчера, 08:55
0
Суд в Тамбовской области отклонил ходатайство 49-летнего осуждённого, приговорённого к 12 годам лишения свободы за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, о переводе из колонии особого режима в колонию строгого режима.

В Тамбове на торги выставили памятник архитектуры XIX века

16 ноября 2024
0
Администрация Тамбова объявила о проведении аукциона на продажу исторического здания, расположенного на пересечении улиц Советской и А. Бебеля, 64/11. Объект культурного наследия представляет собой двухэтажный дом конца XIX века с уникальным металлическим балконом, общей площадью около 400 кв. м.

Министр экологии Тамбовской области недовольна ремонтом плотины на Цне: подрядчику грозят санкции

16 ноября 2024
0
Министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Алла Албегова провела выездное совещание в Моршанске, чтобы оценить ход капитального ремонта плотины на реке Цне. Итоги инспекции оставили чиновника неудовлетворённым: подрядчик ООО «Самара-Стройком» не соблюдает установленные сроки, а

Завершение работ по реконструкции коллектора на Набережной в Тамбове снова откладывается

16 ноября 2024
0
В администрации Тамбова состоялось заседание рабочей группы по мониторингу исполнения концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения города Тамбова. Обсуждались вопросы реализации концессионного соглашения в 2023–2024 годах, а также

Прокуратура Тамбовской области добилась через суд обустройства уличного освещения на Тулиновском проезде

15 ноября 2024
0
На личном приёме прокурора Тамбовской области Александра Гулягина жительница города обратилась с жалобой на отсутствие уличного освещения на Тулиновском проезде. Эта проблема долгое время оставалась нерешённой, создавая дискомфорт и опасность для местных жителей.

Суд обязал «Компьюлинк Инфраструктура ТО» вернуть 111 млн рублей в бюджет Котовска: дело о мошенничестве продолжается

15 ноября 2024
0
В июле 2023 года Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» более 111,6 млн рублей в пользу администрации города Котовска. Суд установил, что компания завысила стоимость оборудования при строительстве шести блочно-модульных

В Тамбове прорыв на водоводе у 4-го водозабора остаётся без ремонта уже две недели

14 ноября 2024
0
Жители Тамбова обеспокоены двухнедельной течью на водоводе, расположенном неподалёку от 4-го водозаборного узла. Видео с места прорыва уже распространилось по местным группам в социальной сети «ВКонтакте». По словам местных жителей, они не раз обращались в ответственные инстанции, однако, по их

В Тамбове ремонт улицы 2-я Высотная затягивается второй год: подрядчик снова сорвал сроки

14 ноября 2024
0
Ремонтные работы на улице 2-я Высотная в Тамбове, начатые более года назад, всё ещё не завершены, несмотря на неоднократные замены подрядчиков. Вместо нового дорожного покрытия местные жители наблюдают груды стройматериалов, глубокие грязевые ямы и рытвины. Последний подрядчик, ООО «СУ1», уже

Дорога к дому ветеранов признана непригодной для проезда: прокуратура добилась ремонта через суд

14 ноября 2024
0
Местные жители обратились к депутату Тамбовской городской Думы Артёму Александрову с жалобой на плохое состояние дороги, ведущей от «Амакс Парк-отеля Тамбов» к «Тамбовскому дому-интернату для ветеранов войны и труда». По словам горожан, участок пути, длиной около 500 метров, находится в таком

В Мучкапе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин на почве ревности

14 ноября 2024
0
В посёлке Мучкап Тамбовской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили останки двух женщин на территории частного домовладения. По подозрению в совершении этих убийств был задержан 51-летний хозяин дома. Как сообщает следственное управление, в убийствах подозреваемый сознался,

В Рассказове модернизируют электросетевой комплекс: обновят ЛЭП и установят новые подстанции

13 ноября 2024
0
В городе Рассказово продолжается крупномасштабная модернизация электросетевого комплекса, которую проводит Рассказовский филиал АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). В рамках инвестиционной программы на сумму 36,9 млн рублей запланировано обновление воздушных линий электропередач на протяжённости

На заводе «Пигмент» в Тамбове открыли новую линию для увеличения производства присадок в топливо

13 ноября 2024
0
Тамбовский завод «Пигмент» запустил новую, седьмую линию по производству монометиланилина (ММА) — специальной присадки, улучшающей детонационную стойкость бензина. Монометиланилин предотвращает самовоспламенение топлива при сжатии, что делает его ключевым элементом для повышения качества бензина и

Прокуратура добилась выделения земельного участка для многодетной семьи в Тамбовской области

13 ноября 2024
0
Уваровская межрайонная прокуратура Тамбовской области провела проверку соблюдения законодательства о социальной поддержке многодетных семей по обращению местной жительницы. Выяснилось, что семья многодетной матери с 2018 года находилась в очереди на получение земельного участка для индивидуального

Подрядчика оштрафовали за срыв сроков благоустройства сквера «Пионерский» в Тамбове

13 ноября 2024
0
Прокуратура Ленинского района Тамбова отреагировала на обращение депутата городской Думы от КПРФ Артёма Александрова о неоднократных срывах сроков по контракту на благоустройство сквера «Пионерский» в южной части города. В ходе проверки надзорные органы установили, что подрядчик, ООО «СУ 1», не

В Тамбове сорваны сроки благоустройства сквера «Гармония» за 29 миллионов рублей

13 ноября 2024
0
Сквер «Гармония» в Тамбове — очередной проект благоустройства, который не будет завершён в срок. Вслед за Пионерским парком и сквером Баратынского «Гармония», благоустройство которой оценивается в 29 миллионов рублей, также столкнулась с отставанием. Работы в сквере начались в конце сентября с

В Тамбове возбуждено уголовное дело против компании, уклонившейся от строительства школы в Бокино

12 ноября 2024
0
Против компании-концессионера, обязавшейся построить школу в посёлке Бокино, возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Министерство образования региона заключило с холдинговой компанией соглашение на финансирование,

Пока Роспотребнадзор не может привлечь к ответственности за неприятные запахи в Тамбове

12 ноября 2024
0
Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области ответило на запрос депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёма Александрова по поводу неприятных запахов в городе, заявив, что проводит работу по данной проблеме в рамках своих полномочий, но не обладает необходимыми правовыми основаниями для

Минстрой предлагает продлить срок эксплуатации старых лифтов на пять лет

11 ноября 2024
0
Министерство строительства выступило с предложением продлить срок службы старых лифтов на пять лет. Как сообщает региональное министерство ТЭК и ЖКХ, такое решение позволит избежать остановки лифтового оборудования, которое не успели заменить в установленные сроки. Для этого планируется внести
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, заповедник, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги