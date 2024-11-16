В Тамбове провели рейд по выявлению нарушений воинского учёта среди натурализованных граждан 0 Сотрудники военного следственного отдела по Тамбовскому гарнизону совместно с представителями военных комиссариатов провели очередной рейд в Тамбове. Основной целью мероприятия стало противодействие незаконной миграции и проверка лиц, получивших российское гражданство, на соблюдение обязанностей по

В Тамбове подростка осудили за избиение мужчины, приведшее к его смерти 0 Тамбовский суд вынес приговор 16-летнему юноше, признанному виновным в избиении 54-летнего мужчины, которое завершилось его смертью. Трагедия произошла в феврале этого года в помещении круглосуточного магазина, где между подростком и мужчиной, известным местным жителям как «цыган», вспыхнул

Коммунальная авария оставила посёлок без воды на 23 часа: прокуратура оштрафовала виновных 0 Прокуратура Тамбовского района установила, что жители посёлка Строитель городского округа Тамбов столкнулись с нарушением нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

Тамбовский суд отказал осуждённому в переводе в колонию строгого режима 0 Суд в Тамбовской области отклонил ходатайство 49-летнего осуждённого, приговорённого к 12 годам лишения свободы за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, о переводе из колонии особого режима в колонию строгого режима.

В Тамбове на торги выставили памятник архитектуры XIX века 0 Администрация Тамбова объявила о проведении аукциона на продажу исторического здания, расположенного на пересечении улиц Советской и А. Бебеля, 64/11. Объект культурного наследия представляет собой двухэтажный дом конца XIX века с уникальным металлическим балконом, общей площадью около 400 кв. м.

Министр экологии Тамбовской области недовольна ремонтом плотины на Цне: подрядчику грозят санкции 0 Министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Алла Албегова провела выездное совещание в Моршанске, чтобы оценить ход капитального ремонта плотины на реке Цне. Итоги инспекции оставили чиновника неудовлетворённым: подрядчик ООО «Самара-Стройком» не соблюдает установленные сроки, а

Завершение работ по реконструкции коллектора на Набережной в Тамбове снова откладывается 0 В администрации Тамбова состоялось заседание рабочей группы по мониторингу исполнения концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения города Тамбова. Обсуждались вопросы реализации концессионного соглашения в 2023–2024 годах, а также

Прокуратура Тамбовской области добилась через суд обустройства уличного освещения на Тулиновском проезде 0 На личном приёме прокурора Тамбовской области Александра Гулягина жительница города обратилась с жалобой на отсутствие уличного освещения на Тулиновском проезде. Эта проблема долгое время оставалась нерешённой, создавая дискомфорт и опасность для местных жителей.

Суд обязал «Компьюлинк Инфраструктура ТО» вернуть 111 млн рублей в бюджет Котовска: дело о мошенничестве продолжается 0 В июле 2023 года Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» более 111,6 млн рублей в пользу администрации города Котовска. Суд установил, что компания завысила стоимость оборудования при строительстве шести блочно-модульных

В Тамбове прорыв на водоводе у 4-го водозабора остаётся без ремонта уже две недели 0 Жители Тамбова обеспокоены двухнедельной течью на водоводе, расположенном неподалёку от 4-го водозаборного узла. Видео с места прорыва уже распространилось по местным группам в социальной сети «ВКонтакте». По словам местных жителей, они не раз обращались в ответственные инстанции, однако, по их

В Тамбове ремонт улицы 2-я Высотная затягивается второй год: подрядчик снова сорвал сроки 0 Ремонтные работы на улице 2-я Высотная в Тамбове, начатые более года назад, всё ещё не завершены, несмотря на неоднократные замены подрядчиков. Вместо нового дорожного покрытия местные жители наблюдают груды стройматериалов, глубокие грязевые ямы и рытвины. Последний подрядчик, ООО «СУ1», уже

Дорога к дому ветеранов признана непригодной для проезда: прокуратура добилась ремонта через суд 0 Местные жители обратились к депутату Тамбовской городской Думы Артёму Александрову с жалобой на плохое состояние дороги, ведущей от «Амакс Парк-отеля Тамбов» к «Тамбовскому дому-интернату для ветеранов войны и труда». По словам горожан, участок пути, длиной около 500 метров, находится в таком

В Мучкапе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин на почве ревности 0 В посёлке Мучкап Тамбовской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили останки двух женщин на территории частного домовладения. По подозрению в совершении этих убийств был задержан 51-летний хозяин дома. Как сообщает следственное управление, в убийствах подозреваемый сознался,

В Рассказове модернизируют электросетевой комплекс: обновят ЛЭП и установят новые подстанции 0 В городе Рассказово продолжается крупномасштабная модернизация электросетевого комплекса, которую проводит Рассказовский филиал АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). В рамках инвестиционной программы на сумму 36,9 млн рублей запланировано обновление воздушных линий электропередач на протяжённости

На заводе «Пигмент» в Тамбове открыли новую линию для увеличения производства присадок в топливо 0 Тамбовский завод «Пигмент» запустил новую, седьмую линию по производству монометиланилина (ММА) — специальной присадки, улучшающей детонационную стойкость бензина. Монометиланилин предотвращает самовоспламенение топлива при сжатии, что делает его ключевым элементом для повышения качества бензина и

Прокуратура добилась выделения земельного участка для многодетной семьи в Тамбовской области 0 Уваровская межрайонная прокуратура Тамбовской области провела проверку соблюдения законодательства о социальной поддержке многодетных семей по обращению местной жительницы. Выяснилось, что семья многодетной матери с 2018 года находилась в очереди на получение земельного участка для индивидуального

Подрядчика оштрафовали за срыв сроков благоустройства сквера «Пионерский» в Тамбове 0 Прокуратура Ленинского района Тамбова отреагировала на обращение депутата городской Думы от КПРФ Артёма Александрова о неоднократных срывах сроков по контракту на благоустройство сквера «Пионерский» в южной части города. В ходе проверки надзорные органы установили, что подрядчик, ООО «СУ 1», не

В Тамбове сорваны сроки благоустройства сквера «Гармония» за 29 миллионов рублей 0 Сквер «Гармония» в Тамбове — очередной проект благоустройства, который не будет завершён в срок. Вслед за Пионерским парком и сквером Баратынского «Гармония», благоустройство которой оценивается в 29 миллионов рублей, также столкнулась с отставанием. Работы в сквере начались в конце сентября с

В Тамбове возбуждено уголовное дело против компании, уклонившейся от строительства школы в Бокино 0 Против компании-концессионера, обязавшейся построить школу в посёлке Бокино, возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Министерство образования региона заключило с холдинговой компанией соглашение на финансирование,

Пока Роспотребнадзор не может привлечь к ответственности за неприятные запахи в Тамбове 0 Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области ответило на запрос депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёма Александрова по поводу неприятных запахов в городе, заявив, что проводит работу по данной проблеме в рамках своих полномочий, но не обладает необходимыми правовыми основаниями для