В Тамбове выявляют заброшенные захоронения: что это значит и какие вопросы остаются Комментариев: 0



Как определяют заброшенные могилы?



Признаками заброшенности служат отсутствие надгробий, запущенность и заросли. После визуального осмотра такие захоронения включают в реестр. Если в течение двух лет никто не заявит свои права на могилу или не приведёт её в порядок, она может быть признана бесхозной в судебном порядке.



Инвентаризация: первые результаты



На сегодняшний день работы проведены на двух закрытых кладбищах:



- Воздвиженское кладбище: 12,5 тыс. захоронений, 700 признаны заброшенными.

- Петропавловское кладбище: 34 тыс. захоронений, 3,3 тыс. в реестре заброшенных.

- На этих кладбищах новые захоронения возможны только на участках родственников.



Что делать родственникам?



Родственников умерших, чьи могилы признаны заброшенными, извещают о необходимости ухода за захоронением. В случае приведения его в порядок требуется уведомить комитет для исключения могилы из реестра.



Однако это вызывает вопросы у тех, кто проживает в других регионах. Городские власти предлагают нанять специалистов по уходу за могилами, но подобные услуги в Тамбовской области пока практически отсутствуют.



Исторические захоронения: судьба неопределённа



Особую озабоченность вызывает состояние могил XIX — начала XX века. Такие захоронения могут быть признаны бесхозными и утрачены, если не получат статуса объектов культурного наследия. Это требует работы регионального департамента культуры, который, по словам чиновников, сталкивается с нехваткой ресурсов.



Что дальше?



Городские власти заявляют, что действующие кладбища — в Бокино и Лужках — станут основными местами захоронений после исчерпания ресурсов в черте Тамбова. Однако вопрос ухода за существующими захоронениями и судьбы исторических могил остаётся открытым.



Инициатива вызывает противоречивую реакцию горожан: от поддержки идеи упорядочивания до опасений относительно возможной утраты исторического наследия.



Фото: Михаил Карасев Городские власти Тамбова продолжают масштабную инвентаризацию кладбищ, сопровождаемую оцифровкой и идентификацией заброшенных могил, - сообщает ТОП68. На основании решения городской Думы от 26 января 2022 года комитет благоустройства и городской среды ведёт реестр заброшенных захоронений, на которые размещают информационные таблички с требованием привести их в порядок.Признаками заброшенности служат отсутствие надгробий, запущенность и заросли. После визуального осмотра такие захоронения включают в реестр. Если в течение двух лет никто не заявит свои права на могилу или не приведёт её в порядок, она может быть признана бесхозной в судебном порядке.Инвентаризация: первые результатыНа сегодняшний день работы проведены на двух закрытых кладбищах:- Воздвиженское кладбище: 12,5 тыс. захоронений, 700 признаны заброшенными.- Петропавловское кладбище: 34 тыс. захоронений, 3,3 тыс. в реестре заброшенных.- На этих кладбищах новые захоронения возможны только на участках родственников.Родственников умерших, чьи могилы признаны заброшенными, извещают о необходимости ухода за захоронением. В случае приведения его в порядок требуется уведомить комитет для исключения могилы из реестра.Однако это вызывает вопросы у тех, кто проживает в других регионах. Городские власти предлагают нанять специалистов по уходу за могилами, но подобные услуги в Тамбовской области пока практически отсутствуют.Особую озабоченность вызывает состояние могил XIX — начала XX века. Такие захоронения могут быть признаны бесхозными и утрачены, если не получат статуса объектов культурного наследия. Это требует работы регионального департамента культуры, который, по словам чиновников, сталкивается с нехваткой ресурсов.Городские власти заявляют, что действующие кладбища — в Бокино и Лужках — станут основными местами захоронений после исчерпания ресурсов в черте Тамбова. Однако вопрос ухода за существующими захоронениями и судьбы исторических могил остаётся открытым.Инициатива вызывает противоречивую реакцию горожан: от поддержки идеи упорядочивания до опасений относительно возможной утраты исторического наследия.Фото: Михаил Карасев



