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В Тамбове выявляют заброшенные захоронения: что это значит и какие вопросы остаются
Вчера, 09:16
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Городские власти Тамбова продолжают масштабную инвентаризацию кладбищ, сопровождаемую оцифровкой и идентификацией заброшенных могил, - сообщает ТОП68. На основании решения городской Думы от 26 января 2022 года комитет благоустройства и городской среды ведёт реестр заброшенных захоронений, на которые размещают информационные таблички с требованием привести их в порядок.
Как определяют заброшенные могилы?
Признаками заброшенности служат отсутствие надгробий, запущенность и заросли. После визуального осмотра такие захоронения включают в реестр. Если в течение двух лет никто не заявит свои права на могилу или не приведёт её в порядок, она может быть признана бесхозной в судебном порядке.
Инвентаризация: первые результаты
На сегодняшний день работы проведены на двух закрытых кладбищах:
- Воздвиженское кладбище: 12,5 тыс. захоронений, 700 признаны заброшенными.
- Петропавловское кладбище: 34 тыс. захоронений, 3,3 тыс. в реестре заброшенных.
- На этих кладбищах новые захоронения возможны только на участках родственников.
Что делать родственникам?
Родственников умерших, чьи могилы признаны заброшенными, извещают о необходимости ухода за захоронением. В случае приведения его в порядок требуется уведомить комитет для исключения могилы из реестра.
Однако это вызывает вопросы у тех, кто проживает в других регионах. Городские власти предлагают нанять специалистов по уходу за могилами, но подобные услуги в Тамбовской области пока практически отсутствуют.
Исторические захоронения: судьба неопределённа
Особую озабоченность вызывает состояние могил XIX — начала XX века. Такие захоронения могут быть признаны бесхозными и утрачены, если не получат статуса объектов культурного наследия. Это требует работы регионального департамента культуры, который, по словам чиновников, сталкивается с нехваткой ресурсов.
Что дальше?
Городские власти заявляют, что действующие кладбища — в Бокино и Лужках — станут основными местами захоронений после исчерпания ресурсов в черте Тамбова. Однако вопрос ухода за существующими захоронениями и судьбы исторических могил остаётся открытым.
Инициатива вызывает противоречивую реакцию горожан: от поддержки идеи упорядочивания до опасений относительно возможной утраты исторического наследия.
Фото: Михаил Карасев
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