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Студенты ТГУ встретились с представителями прокуратуры Тамбовской области
Вчера, 12:25
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10 декабря 2024 года в Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина прошла встреча студентов с сотрудниками прокуратуры Тамбовской области. Мероприятие состоялось в рамках совместного проекта Института права и национальной безопасности ТГУ и регионального надзорного ведомства.
На встрече перед будущими юристами выступили начальник отдела кадров прокуратуры области Ольга Таранникова и психолог Алексей Шешерин. Они рассказали о специфике работы прокуратуры, порядке трудоустройства и квалификационных требованиях для кандидатов на должности, включая помощника прокурора.
Ольга Таранникова поделилась практическими рекомендациями, необходимыми для успешного прохождения собеседований, и подчеркнула ключевые компетенции, которые ценятся в надзорной деятельности. Алексей Шешерин в свою очередь отметил важность эмоциональной устойчивости и умения справляться со стрессом — качеств, без которых сложно работать в столь напряжённой профессиональной среде.
Студенты активно задавали вопросы, касающиеся перспектив карьеры в прокуратуре, особенностей работы в разных отделах и возможных трудностей. Гости дали исчерпывающие ответы и предоставили ценные разъяснения.
Инициатива вызвала большой интерес и получила положительные отклики. Участники выразили благодарность за возможность напрямую пообщаться с представителями прокуратуры и узнать больше о будущей профессии. Такие мероприятия способствуют профессиональной ориентации студентов и укрепляют их интерес к работе в сфере юриспруденции.
Фото: ТГУ
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