Итоги работы Мичуринского отделения ветеранов Афганистана за 2024 год 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» подвело итоги работы за 2024 год. Организация отметилась активным участием в социальной, военно-патриотической и мемориальной деятельности.

В Тамбовской области завершается капремонт водопроводов: жители Мичуринска и Сампура ждут улучшений 0 В Тамбовской области подходит к завершению капитальный ремонт сетей водоснабжения в городе Мичуринске и селе Сампур. Реализация проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке Фонда развития территорий, который одобрил заявку на софинансирование работ.

Бастрыкин потребовал отчёт о деле, связанном с сокращением троллейбусов в Тамбове 0 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с сокращением числа троллейбусов в Тамбове. Несмотря на многочисленные поручения главы СКР, ответственные за нарушение в сфере транспортной инфраструктуры города до сих

Студенты ТГУ встретились с представителями прокуратуры Тамбовской области 0 10 декабря 2024 года в Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина прошла встреча студентов с сотрудниками прокуратуры Тамбовской области. Мероприятие состоялось в рамках совместного проекта Института права и национальной безопасности ТГУ и регионального надзорного ведомства.

Сроки реконструкции коллектора в Тамбове вновь перенесены: депутаты требуют возврата «Водоканала» под контроль города 0 На 75-м внеочередном заседании Тамбовской городской Думы было объявлено о повторном переносе сроков завершения реконструкции канализационного коллектора на Набережной. Как пояснил концессионер, причина задержки связана с необходимостью внесения изменений в проектную документацию.

В Тамбовской области осудили мужчину за опасную переправу через Цну 0 55-летний житель Тамбовской области оказался на скамье подсудимых за организацию незаконной переправы через реку Цну. Мужчина использовал несамоходный понтон, не соответствующий нормам безопасности и не зарегистрированный официально, чтобы за плату перевозить жителей к дачным посёлкам.

АККОР высоко оценил вклад РСХБ в развитие агрообразования Тамбовской области 0 Агрообразование в Тамбовской области успешно развивается при поддержке Россельхозбанка (РСХБ). Об этом заявил президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР), депутат Госдумы Владимир Плотников в приветственном слове к участникам съезда АККОР,

Мичуринские ветераны продолжают помогать бойцам на передовой 0 Мичуринское отделение Тамбовской области Общероссийской организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» активно поддерживает российских военных, участвующих в специальной военной операции. Очередная партия гуманитарной помощи была доставлена членом организации, ветераном боевых действий в

Маршрут автобусов №511 Тамбов — Волчки продлён до Ивановки 0 С 13 декабря маршрут автобусов №511 Тамбов — Волчки будет продлён до деревни Ивановка Мордовского округа. Изменения внесены по просьбе местных жителей, чтобы улучшить транспортную доступность населённого пункта.

В Тамбове у должника арестовали автомобиль за неуплату алиментов и штрафов 0 Судебные приставы Тамбова арестовали автомобиль "Kia Optima", принадлежащий 28-летнему мужчине, за значительные долги по алиментам и административным штрафам ГИБДД.

В Тамбове пройдет вечер индийской культуры «Намастэ Бхарат − 2024» 0 14 декабря в 17:00 Тамбов станет площадкой для уникального события — вечера индийской культуры «Намастэ Бхарат − 2024», который пройдет в областном краеведческом музее. Организатором мероприятия выступает Центр «Белый Слон» при поддержке Центра социальной адаптации и межкультурной

Директор департамента Минпросвещения России посетил Тамбов с рабочим визитом 0 Тамбов с рабочим визитом посетил директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения России Виктор Неумывакин. В сопровождении министра образования и науки Тамбовской области Татьяны Котельниковой он

В Бондарском районе выявлены нарушения в обеспечении населения качественной питьевой водой 0 Прокуратура Бондарского района провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в сфере водоснабжения и выявила серьезные нарушения. Ответственность за обеспечение питьевой водой жителей села Пахотный Угол и прилегающих населённых пунктов лежит на предприятии ПМКМ «Водяные и

Ветеран Афганистана В.М. Воротников провел урок патриотизма для школьников Мичуринска 0 Мичуринское местное отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» продолжает активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. На этой неделе учащиеся 6-го класса школы № 1 города Мичуринска встретились с подполковником, летчиком и кавалером ордена Красной Звезды Виктором

Денис Мантуров оценил развитие промышленности Тамбовской области 0 Первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров посетил Тамбовскую область, чтобы оценить достижения региона в промышленном секторе. По итогам визита он отметил положительные изменения и выразил надежду на дальнейший рост благодаря новым инициативам и проектам.

Генеральный директор «Автодор-Тамбов» дисквалифицирован за невыплату зарплаты 0 Суд Тамбовской области принял решение о дисквалификации сроком на один год генерального директора ООО «Автодор-Тамбов» Николая Кузнецова. Мера наказания была применена в рамках административного дела, возбужденного по факту задержки заработной платы сотрудникам компании (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ).

Компания «Русагро-Тамбов» выплатила компенсацию за загрязнение реки Царёвка 0 Компания «Русагро-Тамбов» перечислила 6,9 млн рублей в бюджет государства в качестве компенсации за экологический ущерб, нанесённый сбросом неочищенных сточных вод в реку Царёвка в Знаменском муниципальном округе Тамбовской области. Такое решение ранее вынес Воронежский апелляционный суд после

В Большой Сосновке открыли мемориальную доску герою специальной военной операции Дмитрию Мелёхину 0 5 декабря 2024 года в селе Большая Сосновка Мичуринского муниципального округа состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Дмитрия Александровича Мелёхина, уроженца села, участника специальной военной операции на Украине.

Елена Бабикова покидает пост министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области 0 В Тамбовской области объявлено об отставке руководителя регионального министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Елены Бабиковой. Она подала заявление по собственному желанию, однако её деятельность на этом посту сопровождалась значительным числом претензий.

В Тамбове разрушение коллектора привело к масштабному загрязнению реки и земель 0 Прокуратура Советского района Тамбова установила, что авария на канализационном коллекторе через реку Жигалку вызвала серьёзное загрязнение водоёма и прилегающих территорий. Причиной аварии стали коррозия и высокая степень изношенности трубопровода. В результате сточные воды вытекли из