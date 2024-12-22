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В Тамбове открылись ёлочные базары
Вчера, 08:40
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С 15 декабря в Тамбове начали работу более двух десятков ёлочных базаров. Всего к праздничной торговле подготовлено около 10 тысяч деревьев, сообщили в администрации города.
Жители и гости областного центра смогут приобрести живую ёлку вплоть до 31 декабря. Время работы базаров — с 8:00 до 20:00. Торговые точки расположены в разных районах города, в том числе по следующим адресам:
Улица Астраханская, ½; 105; 179
Улица Киквидзе, 77
Площадь Красноармейская
Улица Куйбышева, 13
Улица Магистральная, 35б
Улица Мичуринская, 149; 191; 213б (со стороны Агапкина)
Улица Моршанское шоссе, 42
Улица Рылеева, 62
Перекрёсток улиц Рылеева и бульвара Энтузиастов
Улица Свободная, 12
Улица Сенько, 12
Улица Советская, 143; 163; 164/89
Улица Тамары Дерунец, 73
Улица Чичерина, 44
Посёлок Строитель, микрорайон «Южный», 1В
Дополнительно продажа ёлок осуществляется на территории в границах улиц Свободной и Агапкина.
Все желающие могут выбрать деревце для украшения дома и создания новогоднего настроения.
Фото: Алексей Бучнев ТОП 68
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