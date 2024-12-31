С 1 января вступили в силу новые законы, которые затронут жизнь тамбовчан Комментариев: 0



Рост МРОТ и прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты труда увеличен почти на 17% и теперь составляет 22 440 рублей. Выросли и связанные с ним выплаты, такие как алименты, больничные и пособия по беременности. Прожиточный минимум также увеличился на 15%.



Прогрессивная шкала НДФЛ

Введена новая шкала налога на доходы физических лиц. Доходы до 2,4 млн рублей в год облагаются по прежней ставке 13%. Для сумм выше применяются ставки от 15% до 22%. Дополнительно вводятся вычеты для семей с детьми и за сдачу нормативов ГТО.



Изменения для пенсионеров

Страховые пенсии для работающих пенсионеров проиндексируют на 7,3%. Кроме того, супруги военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, смогут получать пенсию по потере кормильца независимо от возраста, если есть ребенок младше 23 лет.



Ужесточение штрафов за нарушения ПДД

Штрафы за превышение скорости и другие нарушения увеличились на 50%. Например, за превышение скорости на 20–40 км/ч штраф составит 750 рублей, а за управление автомобилем в нетрезвом виде — 45 000 рублей.



Новый порядок налогообложения недвижимости

Налог на недвижимость теперь рассчитывается по обновленной кадастровой стоимости. Дарение недвижимости потребует нотариального заверения, а пошлина за выписку из ЕГРН увеличилась.



Другие изменения



Россияне обязаны декларировать операции с цифровой валютой, если сумма превышает 600 000 рублей в год.

Льготные авиабилеты начнут продаваться через новый цифровой сервис в рамках эксперимента, который продлится до июля 2025 года.

Эти нововведения касаются практически всех граждан и затрагивают как повседневные расходы, так и вопросы налогообложения и социальной поддержки. С началом 2025 года вступили в силу изменения в законодательстве, которые отразятся на разных сферах жизни граждан. Среди ключевых нововведений — повышение социальных выплат, изменения в налогообложении и ужесточение штрафов.Минимальный размер оплаты труда увеличен почти на 17% и теперь составляет 22 440 рублей. Выросли и связанные с ним выплаты, такие как алименты, больничные и пособия по беременности. Прожиточный минимум также увеличился на 15%.Введена новая шкала налога на доходы физических лиц. Доходы до 2,4 млн рублей в год облагаются по прежней ставке 13%. Для сумм выше применяются ставки от 15% до 22%. Дополнительно вводятся вычеты для семей с детьми и за сдачу нормативов ГТО.Страховые пенсии для работающих пенсионеров проиндексируют на 7,3%. Кроме того, супруги военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, смогут получать пенсию по потере кормильца независимо от возраста, если есть ребенок младше 23 лет.Штрафы за превышение скорости и другие нарушения увеличились на 50%. Например, за превышение скорости на 20–40 км/ч штраф составит 750 рублей, а за управление автомобилем в нетрезвом виде — 45 000 рублей.Налог на недвижимость теперь рассчитывается по обновленной кадастровой стоимости. Дарение недвижимости потребует нотариального заверения, а пошлина за выписку из ЕГРН увеличилась.Россияне обязаны декларировать операции с цифровой валютой, если сумма превышает 600 000 рублей в год.Льготные авиабилеты начнут продаваться через новый цифровой сервис в рамках эксперимента, который продлится до июля 2025 года.Эти нововведения касаются практически всех граждан и затрагивают как повседневные расходы, так и вопросы налогообложения и социальной поддержки.



