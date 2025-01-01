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Некоммерческие организации Тамбовской области получили доступ к новому порталу Минюста
Сегодня, 08:01
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Все зарегистрированные некоммерческие организации (НКО) в Тамбовской области теперь могут воспользоваться новым информационным порталом Министерства юстиции России. Новый ресурс, пришедший на смену ранее действовавшему, обеспечивает удобный электронный формат подачи отчётов о деятельности организаций.
Для входа на портал и работы в личных кабинетах необходимо использовать учётную запись на портале «Госуслуг». На главной странице ресурса размещены подробные инструкции по его использованию.
С 1 января 2025 года портал станет обязательной платформой для публикации уставов НКО. Организации, зарегистрированные до этой даты, должны разместить уставы до 1 апреля 2025 года. Вновь созданные НКО или организации, вносящие изменения в устав, обязаны опубликовать документы в течение 30 дней с момента регистрации.
По всем возникающим вопросам представители НКО могут обращаться в управление Минюста по Тамбовской области.
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