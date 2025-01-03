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В Тамбовской области ожидается налипание мокрого снега
Вчера, 18:39
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На территории Тамбовской области прогнозируется налипание мокрого снега, которое сохранится вечером 4 января. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Такое явление может привести к повреждению линий электропередачи, поломке ветвей деревьев и падению снежных масс с крыш, что создаёт опасность для пешеходов. Снижение температуры после осадков может вызвать образование гололедицы, увеличивая риск травм среди пешеходов и аварий на дорогах.
Спасатели настоятельно рекомендуют жителям региона соблюдать осторожность, избегать стоянки под деревьями и крышами зданий, а водителям – быть внимательными на скользких участках дорог.
В случае чрезвычайных ситуаций или происшествий необходимо звонить по телефонам:
101 (с мобильного),
01 (со стационарного),
112 (единый экстренный номер).
Все линии работают круглосуточно.
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