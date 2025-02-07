71-летняя женщина обвиняется в организации двойного убийства 1993 года Комментариев: 0



В результате преступной схемы погибла не только предполагаемая цель, но и её несовершеннолетний сын. По данным экспертов, женщину-злодейку задушили, а на её тело были нанесены многочисленные колото-резаные ранения, в то время как ребёнка убили ударом тяжёлого предмета по голове с последующим удушением. Для сокрытия следов преступления злоумышленники подожгли квартиру и похитили имущество жертв.



Долгое время дело оставалось нераскрытым, пока современные методы криминалистики, применённые в текущем году, не позволили установить личности преступников. Эксперты идентифицировали отпечатки пальцев, обнаруженные на месте происшествия, как принадлежащие обвиняемой и её племяннику.



В отношении организатора убийства избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Соучастники, как сообщают следователи, находятся за пределами России. Дело продолжается в рамках статьи 17 и статьи 102 УК РСФСР, предусматривающих ответственность за убийство при отягчающих обстоятельствах двух лиц, совершённое группой лиц. Расследование пока не завершено. Следственное управление СКР по Тамбовской области предъявило обвинение 71-летней женщине за организацию двойного убийства, совершённого почти 32 года назад. По версии следствия, в апреле 1993 года обвиняемая, испытывая враждебные чувства к сожительнице своего бывшего мужа, спланировала её убийство, привлекая в соучастники свою сестру и племянника.В результате преступной схемы погибла не только предполагаемая цель, но и её несовершеннолетний сын. По данным экспертов, женщину-злодейку задушили, а на её тело были нанесены многочисленные колото-резаные ранения, в то время как ребёнка убили ударом тяжёлого предмета по голове с последующим удушением. Для сокрытия следов преступления злоумышленники подожгли квартиру и похитили имущество жертв.Долгое время дело оставалось нераскрытым, пока современные методы криминалистики, применённые в текущем году, не позволили установить личности преступников. Эксперты идентифицировали отпечатки пальцев, обнаруженные на месте происшествия, как принадлежащие обвиняемой и её племяннику.В отношении организатора убийства избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Соучастники, как сообщают следователи, находятся за пределами России. Дело продолжается в рамках статьи 17 и статьи 102 УК РСФСР, предусматривающих ответственность за убийство при отягчающих обстоятельствах двух лиц, совершённое группой лиц. Расследование пока не завершено.



