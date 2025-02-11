В Тамбове выставили на торги исторический комплекс торговых рядов 0 Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» объявил конкурс на продажу объекта культурного наследия регионального значения – «Корпус торговых рядов» в Тамбове. Начальная стоимость исторического комплекса составляет 33,1 млн рублей.

В администрации Тамбова сменился руководитель Центрального территориального управления 0 В областном центре произошли кадровые перестановки: новым руководителем Центрального территориального управления назначена Надежда Петровская. Ранее она занимала должность председателя городского комитета социальной политики, а теперь будет отвечать за взаимодействие с жителями центральной части

Организатора подпольного игорного бизнеса из Москвы будут судить в Тамбове 0 В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего москвича Сергея Бочарова, которого обвиняют в организации незаконных азартных игр. Мужчина с 2021 года находится в международном розыске, а теперь его дело передано в суд.

В Тамбовской области отремонтируют 8 участков региональных дорог в 2024 году 0 Власти Тамбовской области определили список дорожных объектов, которые будут отремонтированы в текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В программу вошли восемь участков региональных трасс общей протяжённостью более 100 километров.

В Тамбове автомобилисты незаконно выгружают строительный мусор в контейнеры для КГО 0 Жители Тамбова продолжают сталкиваться с проблемой незаконного складирования строительных отходов. Телеграм-канал «ПроМусор | 68» опубликовал видеозаписи, сделанные 8–9 февраля на улице Бастионной, 1а. На кадрах видно, как автомобилисты заполняют бункеры стройматериалами, лишая горожан возможности

В Тамбове обсудили восстановление исторического облика бывшей гостиницы «Славянская» 0 Рабочая группа областной Общественной палаты, занимающаяся вопросами сохранения культурно-исторического наследия, провела инспекцию памятника архитектуры на пересечении улиц Коммунальной и Носовской в Тамбове. Здание, известное старожилам как бывший магазин «Юный техник» и офис ДОСААФ, когда-то

Развитие промышленности и новые образовательные инициативы в Тамбовской области 0 На очередном оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов обсудил в прямом эфире перспективные задачи по развитию регионального промышленного комплекса. Кроме того, особое внимание уделили оснащению школ для введения новых учебных предметов —

Школьники Мичуринска провели тёплую встречу с ветеранами Афганистана 0 Военно-патриотическое воспитание молодёжи уже почти три года остаётся одним из ключевых направлений работы Мичуринского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана». Если ранее инициативу в проведении встреч брали на себя ветераны, то теперь школьники сами проявляют интерес, приглашают

Суд обязал администрацию Тамбова заняться восстановлением дома Нарышкина 0 Арбитражный суд Тамбовской области постановил, что городские власти должны отремонтировать кровлю и разработать проект восстановления дома Нарышкина, расположенного на улице Советской, 80. Здание, серьёзно пострадавшее от пожара в мае 2023 года, находится в аварийном состоянии уже более трёх лет,

Из Тамбова запустят авиарейсы в Ханты-Мансийск с пересадкой в Санкт-Петербурге 0 С 14 февраля пассажиры смогут добраться из Тамбова в Ханты-Мансийск благодаря новым рейсам авиакомпании «РусЛайн». Полёты будут выполняться с пересадкой в Санкт-Петербурге и продлятся до 9 мая.

В центре Тамбова расчистят и благоустроят участок реки Студенец 0 Власти Тамбова намерены провести очистку русла реки Студенец и благоустроить прилегающую территорию в центре города. По информации пресс-службы регионального правительства, работы затронут участок от торгового центра «Акварель» вниз по течению до автомобильного моста на улице Карла Маркса.

Москва поможет Тамбовской области разработать транспортную стратегию 0 Тамбовская область приступает к созданию комплексной транспортной стратегии, и в этом процессе регион получит методологическую поддержку от Москвы. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов на планёрке в областном правительстве. Он отметил, что обратился к мэру столицы Сергею Собянину с

Тамбовский аэропорт планирует расширение маршрутной сети при поддержке Росавиации 0 Власти Тамбовской области рассматривают возможность увеличения числа авиарейсов из регионального аэропорта. Этот вопрос обсудили на оперативном совещании правительства области. Временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов рассказал о переговорах с главой Росавиации Дмитрием

Мошенники выманивают данные, выдавая себя за интернет-приёмную МВД: предупреждение для жителей Тамбовской области 0 Жителям Тамбовской области сообщили о новой мошеннической схеме, целью которой является похищение персональных данных, паролей и кодов доступа с личных аккаунтов. Фейковые сайты, выдающие себя за официальные интернет-приёмные МВД России и других министерств внутренних дел, предлагают пользователям

В Тамбовской области сохраняется разрыв в зарплатах и зафиксированы случаи задолженности 0 По итогам ноября 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий и организаций Тамбовской области составила 55 202 рубля, увеличившись на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако с учетом роста потребительских цен реальное повышение составило всего

71-летняя женщина обвиняется в организации двойного убийства 1993 года 0 Следственное управление СКР по Тамбовской области предъявило обвинение 71-летней женщине за организацию двойного убийства, совершённого почти 32 года назад. По версии следствия, в апреле 1993 года обвиняемая, испытывая враждебные чувства к сожительнице своего бывшего мужа, спланировала её убийство,

Трагическая гибель сотрудника завода: Дмитрий Полковников стал жертвой телефонного мошенничества 0 Руководитель АО «ЗАВКОМ» Сергей Булах рассказал о подробностях трагедии, связанной с гибелью сотрудника завода Дмитрия Полковникова, тело которого обнаружил поисковый отряд «ЛизаАлерт» 6 февраля.

Эксперты: для успеха на выборах Евгению Первышову необходимо консолидировать региональные элиты 0 Политтехнолог Александр Костомаров станет ключевой фигурой в подготовке к выборам губернатора Тамбовской области и городской думы Тамбова, которые состоятся в единый день голосования 2025 года. Политолог Дмитрий Сельцер в комментарии для «Клуба Регионов» отметил, что назначение Костомарова связано

Рабочая группа обсуждает ускоренное строительство путепровода в Мичуринске 0 На недавнем совещании рабочей группы, возглавляемой временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгением Первышовым, основное внимание было уделено проекту нового путепровода в Мичуринске. Предполагается, что данное сооружение станет важнейшим элементом транспортной инфраструктуры

Депутат Черкасов предлагает закон, направленный на защиту граждан от шума 0 В Тамбовской областной Думе планируют рассмотреть законопроект, призванный обеспечить гражданам тишину и покой. Инициативу, подготовленную депутатом Константином Черкасовым, выдвинули в ответ на многочисленные обращения жителей, недовольных постоянными нарушениями тишины – громкой музыкой, криками,