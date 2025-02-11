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В администрации Тамбова сменился руководитель Центрального территориального управления
В областном центре произошли кадровые перестановки: новым руководителем Центрального территориального управления назначена Надежда Петровская. Ранее она занимала должность председателя городского комитета социальной политики, а теперь будет отвечать за взаимодействие с жителями центральной части Тамбова.
Её предшественница Наталья Трунова сохранила пост заместителя главы администрации, но получила новые обязанности. Теперь в её ведении находятся городские комитеты по дорожному хозяйству и транспорту, благоустройству и охране окружающей среды, торговле и поддержке предпринимательства, а также территориальные управления. Таким образом, сфера её ответственности значительно расширилась.
Перестановки в администрации направлены на повышение эффективности управления городскими структурами и решение актуальных вопросов развития областного центра.
Фото: Алексей Бучнев ТОП 68
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