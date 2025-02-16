В Мичуринске отремонтируют мемориал павшим воинам

В Тамбове на улице Астраханской столкнулись три автомобиля, пострадали пассажиры автобуса 0 На улице Астраханской в Тамбове произошла авария с участием трёх транспортных средств. 38-летний водитель KIA RIO не выдержал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся перед светофором MITSUBISHI LANCER, за рулём которого находилась 39-летняя женщина. После удара KIA RIO продолжил движение и

В Тамбовской области начали обследование реки Цны после жалоб на обмеление 0 Специалисты Тамбовского водного хозяйства провели обследование реки Цны в районе деревни Перикса городского округа Тамбова. Поводом для проверки стали обращения владельцев садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Астра» к врио министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрию

Глава Тамбовской области жёстко раскритиковал работу областного Минздрава 0 На очередном совещании в правительстве Тамбовской области временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Первышов выразил серьёзное недовольство работой регионального министерства здравоохранения. Под критику попали сразу несколько ключевых проблем, напрямую затрагивающих жителей региона.

ЦУР Тамбовской области за неделю обработал более тысячи обращений от жителей 0 Сотрудники Центра управления регионом Тамбовской области за неделю приняли и передали на исполнение 1042 обращения граждан. Больше всего сообщений поступило от жителей Тамбова, Рассказова и Мичуринска.

Подрядчика, сорвавшего сроки благоустройства в Тамбовской области, оставили в реестре недобросовестных поставщиков 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал законным решение регионального управления ФАС о включении компании ООО «СУ 1» в реестр недобросовестных поставщиков. Липецкий подрядчик пытался оспорить это решение, подав иск в октябре прошлого года, но суд отказал в удовлетворении требований.

В Тамбовской области 9% взрослого населения придерживаются здорового образа жизни 0 В 2024 году около 75 тысяч жителей Тамбовской области, или 9% взрослого населения, следовали принципам здорового образа жизни. Этот показатель немного выше среднего по Центральному федеральному округу, где доля приверженцев ЗОЖ составила 8,2%. Такие данные были опубликованы аналитической службой

В Тамбове выпал снег: городские службы переведены на круглосуточный режим работы 0 Очередной снегопад накрыл Тамбов, вызвав сложные условия на дорогах. Глава городской администрации Максим Косенков сообщил в своём телеграм-канале, что коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. В уборке города задействовано более 80 единиц спецтехники, а бригады дорожного

Кредиторская задолженность ФК «Тамбов» может увеличиться на 1 млн рублей 0 Реестр требований кредиторов обанкротившегося футбольного клуба «Тамбов» может пополниться долгом перед авиакомпанией «Руслайн». Конкурсный управляющий клуба Денис Молчанов опубликовал уведомление о поступлении новых требований на сумму 1 миллион рублей. Однако заявление АО АК «Руслайн» пока

Судебные приставы Тамбовской области взыскали более 4 млрд рублей в 2024 году 0 Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области Андрей Лузан подвёл итоги работы ведомства за 2024 год. В общей сложности судебными приставами было взыскано свыше 4 млрд рублей, включая 598 млн рублей алиментов в пользу несовершеннолетних детей. В отношении

В Мичуринске отремонтируют мемориал павшим воинам 0 В Мичуринске планируют провести капитальный ремонт мемориала воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Памятник, расположенный на улице Советской, недалеко от Мичуринского государственного аграрного университета, будет обновлён вместе с прилегающей территорией.

В Тамбовской области подвели итоги работы прокуратуры за 2024 год 0 В Тамбовской области состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры, посвящённое анализу работы за 2024 год и определению приоритетных задач на 2025 год. В обсуждении приняли участие заместитель Генерального прокурора России Юрий Пономарёв и врио главы региона Евгений Первышов.

В Тамбове разработают проект ремонта здания арбитражного суда, простаивающего 13 лет 0 Проект капитального ремонта нового здания арбитражного суда в Тамбове, которое так и не было введено в эксплуатацию, подготовит ООО «Экспертная компания «Ведущий инженер». Эта организация, зарегистрированная в Тамбове, выиграла тендер, снизив первоначальную стоимость работ на 939 тысяч рублей – до

В области прошли мероприятия в честь Дня памяти солдат, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 0 Сегодня, 15 февраля, в Тамбове и других муниципалитетах Тамбовской области прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Во всех муниципальных и городских округах региона состоялись митинги и траурные церемонии, приуроченные к этой памятной

Жителей Тамбова призывают взять на себя содержание контейнерных площадок 0 Жители центральной части Тамбова, обеспокоены инициативой городской администрации, которая предлагает многоквартирным домам взять на себя обязательства по содержанию контейнерных площадок, находящихся на муниципальной земле, сообщает «ПРАВО68». По словам горожан, в их домах проходят собрания

Суд обязал «Русагро-Тамбов» выплатить 6,9 млн рублей за загрязнение реки Царёвки 0 Арбитражный суд Центрального округа отклонил кассационную жалобу ООО «Русагро-Тамбов», подтвердив решение о взыскании с компании 6,9 млн рублей в качестве компенсации ущерба, нанесённого реке Царёвке в Знаменском районе Тамбовской области. Таким образом, решение апелляционной инстанции осталось в

Игорь Эдель приговорён к 12 годам колонии за взяточничество 0 Ленинский районный суд Ульяновска вынес обвинительный приговор 68-летнему бывшему первому вице-губернатору региона Игорю Эделю, признав его виновным в получении многомиллионных взяток. Чиновника задержали в августе 2023 года с поличным при получении крупной суммы от представителей московской

РСХБ соберет 25 000 книг для сельских школ 0 14 февраля отмечается международный день книгодарения. В рамках своего 25-летнего юбилея Россельхозбанк запускает сбор 25 тыс. книг для передачи их библиотеки сельских школ. В акции примут участие сотрудники головного офиса и филиалов банка по всей стране.

Депутаты утвердили изменения в бюджет Тамбова на 2025 год 0 Городская дума Тамбова рассмотрела и одобрила корректировки в бюджет на 2025 год, а также плановый период 2026–2027 годов. Доходы городской казны на 2025 год установлены на уровне 11,3 млрд рублей, тогда как расходы составят 11,1 млрд рублей.

Бывший глава «Тамбовавтодора» получил условный срок за превышение полномочий 0 Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор Дмитрию Попову, ранее возглавлявшему областное учреждение «Тамбовавтодор». Он признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорён к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также ему запрещено занимать

В Тамбове суд вынес приговор троим молодым людям за жестокое убийство кота 0 Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор троим молодым людям, признанным виновными в жестоком обращении с животными, повлекшем гибель животного. Дело вызвало широкий общественный резонанс после публикации видео с убийством кота по кличке Тимошка.