В Тамбовской области 9% взрослого населения придерживаются здорового образа жизни Комментариев: 0



В целом по России число людей, строго соблюдающих ЗОЖ, выросло на 6% и достигло 11,8 миллиона человек. Согласно методологии Росстата, к этой категории относят граждан, выполняющих сразу пять критериев: ежедневное потребление не менее 400 граммов овощей и фруктов, занятия спортом минимум 150 минут в неделю, ограничение потребления соли до 5 граммов в сутки, умеренное употребление алкоголя и полный отказ от курения.



Наибольшее число «зожников» традиционно зафиксировано на Кавказе и Юге России, где на показатели влияют культурные, климатические и экономические факторы. Лидером в рейтинге стала Адыгея, где 36,9% населения старше 15 лет ведут здоровый образ жизни. Далее следуют Карачаево-Черкесия (34,4%), Кабардино-Балкария (32,2%), Ингушетия (32%) и Севастополь (26,6%).



Наименьший процент сторонников ЗОЖ отмечен в регионах с суровыми климатическими условиями и сложной логистикой. В Ненецком автономном округе всего 2,4% жителей придерживаются здорового образа жизни, на Чукотке – 3,5%, в Республике Алтай – 3,7%, в Приморском крае – 4,4%, а в Новосибирской области – 4,7%.



Несмотря на положительную динамику в целом по стране, эксперты отмечают, что уровень приверженности ЗОЖ в России всё ещё остаётся ниже, чем в ряде европейских стран. Однако увеличение числа россиян, следящих за своим здоровьем, свидетельствует о росте осознания важности правильного питания, физической активности и отказа от вредных привычек. В 2024 году около 75 тысяч жителей Тамбовской области, или 9% взрослого населения, следовали принципам здорового образа жизни. Этот показатель немного выше среднего по Центральному федеральному округу, где доля приверженцев ЗОЖ составила 8,2%. Такие данные были опубликованы аналитической службой FinExpertiza на основе исследования Росстата.В целом по России число людей, строго соблюдающих ЗОЖ, выросло на 6% и достигло 11,8 миллиона человек. Согласно методологии Росстата, к этой категории относят граждан, выполняющих сразу пять критериев: ежедневное потребление не менее 400 граммов овощей и фруктов, занятия спортом минимум 150 минут в неделю, ограничение потребления соли до 5 граммов в сутки, умеренное употребление алкоголя и полный отказ от курения.Наибольшее число «зожников» традиционно зафиксировано на Кавказе и Юге России, где на показатели влияют культурные, климатические и экономические факторы. Лидером в рейтинге стала Адыгея, где 36,9% населения старше 15 лет ведут здоровый образ жизни. Далее следуют Карачаево-Черкесия (34,4%), Кабардино-Балкария (32,2%), Ингушетия (32%) и Севастополь (26,6%).Наименьший процент сторонников ЗОЖ отмечен в регионах с суровыми климатическими условиями и сложной логистикой. В Ненецком автономном округе всего 2,4% жителей придерживаются здорового образа жизни, на Чукотке – 3,5%, в Республике Алтай – 3,7%, в Приморском крае – 4,4%, а в Новосибирской области – 4,7%.Несмотря на положительную динамику в целом по стране, эксперты отмечают, что уровень приверженности ЗОЖ в России всё ещё остаётся ниже, чем в ряде европейских стран. Однако увеличение числа россиян, следящих за своим здоровьем, свидетельствует о росте осознания важности правильного питания, физической активности и отказа от вредных привычек.



