|
|
В Тамбовской области расследуют жестокий расстрел собак
В окрестностях села Тригуляй Тамбовской области неизвестные жестоко расправились с бездомными животными. В региональном управлении МВД подтвердили изданию "ПроТамбов", что по данному факту ведётся проверка.
Информация о случившемся появилась в сообществе АНО «Центр помощи бездомным животным „КотоПёс“» во «ВКонтакте». По словам волонтёров, неизвестные застрелили взрослую собаку и двух её щенков. Третий щенок выжил, но получил серьёзные ранения и был экстренно доставлен в ветеринарную клинику. Врачи обнаружили в его теле несколько дробин — в лапе, туловище и даже глазу. Сейчас животное находится в критическом состоянии и потеряло много крови.
Оставшихся в живых четырёх щенков волонтёры вывезли с места происшествия и временно разместили в гараже. В «КотоПсе» объявили сбор средств на лечение раненого щенка, а также на вакцинацию остальных малышей.
Фото: АНО «Центр помощи бездомным животным „КотоПёс“»
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Ивановская компания ООО «Независимая строительная компания» займётся дорожным ремонтом в Знаменском округе Тамбовской области. Общая стоимость двух заключённых контрактов составляет 165 млн рублей, информация об этом размещена на портале госзакупок.
В окрестностях села Тригуляй Тамбовской области неизвестные жестоко расправились с бездомными животными. В региональном управлении МВД подтвердили, что по данному факту ведётся проверка.
В Тамбовской области зафиксированы проблемы с оперативной доставкой медикаментов для граждан, имеющих право на льготное обеспечение. Об этом на правительственном совещании сообщила глава регионального Минздрава Екатерина Юнькова.
В преддверии Дня защитника Отечества, 21 февраля, в Мичуринске состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о старшем лейтенанте Александре Дмитриевиче Тихомирове, который погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.
В Тамбове во второй раз состоялся футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей», в котором приняли участие дети из детских домов, социально-реабилитационных центров, а также ребята из неблагополучных и неполных семей. Турнир прошёл 22 февраля в манеже спортивно-тренировочного центра «Тамбов», собрав
В Тамбовской области планируют проиндексировать социальное пособие на погребение. Проект поправок в региональный закон «О социальном пособии на погребение и расходах, возмещаемых специализированным службам по вопросам похоронного дела» проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
Тамбовская управляющая компания «Жилтехсервис» подала иск в Арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом строительной организации ООО «Стройинвест». Сумма исковых требований составляет 8,3 миллиона рублей. Кроме того, компания ходатайствовала о предоставлении отсрочки на выплату
Сегодня в Тамбовской области проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Жители региона отдают дань уважения всем, кто с честью исполнял и исполняет свой воинский долг, защищая Родину.
После многочисленных обращений жителей прокуратура Тамбова провела проверку по факту отсутствия тротуара и освещения на участке дороги от Моршанского шоссе до дома 187г по улице Советской. Проблема касалась безопасности пешеходов, вынужденных передвигаться по проезжей части из-за отсутствия
Указом президента России Владимира Путина от 21 февраля новым заместителем председателя Тамбовского областного суда назначен Дмитрий Истомин.
АО «Военторг-Москва», принадлежащее Министерству обороны РФ, объявило аукцион на аренду пяти объектов в Тамбове, предназначенных для торговли и общественного питания. В список помещений вошли чайные, магазины и нежилые помещения.
На сайте Тамбовского областного отделения КПРФ появилась информация о том, что на заседании бюро партии определены кандидаты на выборы Главы Тамбовской области, а также партийная тройка для выборов в Тамбовскую городскую Думу.
В Тамбове 22 и 23 февраля временно ограничат движение транспорта для обеспечения безопасности в период праздничных мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества.
В Котовске произошёл трагический инцидент — в многоквартирном доме на улице Колхозной вспыхнул пожар, унесший жизнь мастера по ремонту холодильников. По предварительной информации, возгорание произошло 21 февраля около полудня в квартире на пятом этаже. Причиной ЧП стал взрыв ёмкости с фреоном, что
На улице Московской в Тамбове утром 20 февраля произошло ДТП с участием пешехода. В районе дома №90 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110» сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте, недалеко от регулируемого пешеходного перехода.
К концу 2024 года в Тамбовской области заметно увеличился приток денежных средств населения в банки. По данным аналитического доклада Банка России, основным фактором роста стало повышение процентных ставок по рублевым вкладам, что сделало их более привлекательными.
В Общественной палате Тамбовской области состоялось заседание рабочей группы по сбережению историко-культурного наследия под председательством Аркадия Фарбы. В обсуждении приняли участие региональный департамент по охране объектов культурного наследия и главный архитектор Тамбова Яна Ломко. Главной
Прокуратура Тамбовской области добилась конфискации недвижимости, приобретённой бывшим владельцем Моршанской табачной фабрики. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, активы стоимостью более 20 млн рублей были куплены на средства, полученные незаконным путём, и оформлены на
Мичуринское местное отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» на протяжении более 20 лет занимается выпуском военно-патриотических изданий, одним из которых является «Книга Памяти». Это красочное и содержательное издание, рассказывающее о земляках, погибших в Афганистане, Чечне и Сирии.
В Тамбовской областной Думе обсудили поправки в региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время». Изменения предполагают ужесточение ограничений для многоквартирных домов и запрет на шумные работы в обеденное время.
15 февраля в России отмечается не только день вывода советских войск из Афганистана, но и День памяти воинов-интернационалистов, исполнивших свой долг перед Родиной. В этом году в Мичуринске прошли памятные мероприятия, организованные местным отделением «Российского Союза ветеранов Афганистана» под